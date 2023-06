Goiás já registra 2.712 acidentes com escorpiões

O registro de mais um caso de picada de escorpião dentro de casa em Goiás acende o alerta para o perigo que esses animais representam. Moradora de Goiânia, o acidente com a manicure Márcia Fernanda Santos, de 41 anos, aconteceu na noite desta segunda-feira (19) no momento em que preparava o jantar. Atendida no Centro de Atenção Integral em Saúde (CAIS) Novo Horizonte, recebeu o soro antiescorpiônico na manhã desta terça-feira (20) e já se recupera em casa. A espécie que a atacou é conhecida como escorpião-amarelo.

De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), 2.712 ataques de escorpiões foram registrados em Goiás em 2023, até esta terça-feira (20). O número é próximo ao registrado de janeiro a junho do ano passado no estado, quando houveram 2.800 notificações.

Segundo o Datatox, mantido pela Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica e Toxicologistas Clínicos (Abracit), dentro dos acidentes ocorridos neste ano, um foi fatal e cinco graves. No ano passado, não houve nenhum óbito; porém, 31 casos foram considerados graves. Os dados foram divulgados ao POPULAR pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO).

Em janeiro deste ano, a assessoria da pasta divulgou que, com 82 notificações, Goiânia foi o município com mais ocorrências em 2022, seguido por Rio Verde e Formosa, ambos com 73 registros. De acordo com o Painel Scorpion, da SES-GO, a maioria das pessoas apresentou sintomas leves após a picada. A faixa etária com mais ocorrências é de 20 a 29 anos.

De acordo com a médica infectologista do Hospital de Doenças Tropicais (HDT), Luciana Leite, o aparecimento de escorpiões dentro de residências se dá através da urbanização das cidades. “Com a redução da zona rural, estes animais, que normalmente ficam dentro de matas, não têm mais lugar para ficar, e por isso, procuram locais secos e escuros dentro de casa, como debaixo de móveis e entulhos ou dentro de sapatos”, comenta.

Dentro de casa

Lorenzo Ferreira de Almeida, de 6 anos, faleceu no dia 5 de junho após ser picado por um escorpião dentro de casa, em Morrinhos, na região Sul do estado. Ele chegou a ser internado no Hospital Municipal de Morrinhos, mas logo foi transferido para o HDT e chegou a ficar numa unidade de terapia intensiva (UTI). Apesar de receber o antídoto para o veneno, não resistiu.

No dia 17 de junho, Julia Pedrosa Reinaldo Rosa, de 8 anos, foi levada a um hospital após ser atacada por um escorpião em sua residência, em Catalão, na região Sudeste de Goiás. Segundo a mãe, Dayse Daiane Pedrosa, a filha começou a gritar de dor ao calçar uma bota e, em seguida, percebeu o escorpião em seu pé direito. A menina foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e recebeu os cuidados necessários. Ela foi medicada, passou por exames, recebeu alta e se recupera em casa.(João Pedro Santos é estagiário do GJC em convênio com a UFG)

“Em crianças, o efeito do veneno costuma ser mais forte”, diz médica

De acordo com a infectologista do HDT, Luciana Leite, as espécies mais comumente encontradas no estado de Goiás são o escorpião-amarelo e o escorpião-preto. E os sintomas mais comuns, além da dor no local da picada, são formigamento, dormência, calafrios, vômitos, taquicardia, sudorese, e em casos mais graves, diminuição da frequência dos batimentos cardíacos.

“Em crianças, especialmente as menores de 7 anos, como a quantidade de sangue nelas é menor, o efeito do veneno costuma ser mais forte. Quase sempre, a aplicação do soro antiescorpiônico é feita em casos de menores”, destaca.

No HDT, após uma triagem e uma consulta, é avaliado se o caso em questão é leve, moderado ou grave. Nas duas primeiras ocasiões, não é necessário o uso do soro em pacientes adultos, que é reservado somente para aqueles com uma maior gravidade. Isto pode justificar a baixa taxa de óbitos, segundo Luciana. “A maioria dos casos adultos é bem tranquila, de modo que, a cada cem pacientes, somente cinco recebem a aplicação do soro”, informa.

A infectologista reforça alguns cuidados que podem ser tomados dentro de casa com o fim de prevenir ataques surpresa de escorpiões: evitar acúmulo de lixo e entulhos dentro de casa, deixar a residência limpa e bem organizada e tomar cuidado ao calçar os sapatos, já que são locais onde estes animais são mais facilmente avistados ou percebidos.

“Muitas pessoas negligenciam o acidente escorpiônico, especialmente no caso de crianças. Mais uma vez reforço que, se uma criança for picada, ela precisa ser levada para atendimento o mais rápido possível”, alerta.