Goiás lança edital para 4 mil novas bolsas universitárias do ProBem

O Governo de Goiás, lançou nesta segunda-feira (8), o edital para seleção de quatro mil bolsistas do Programa Universitário do Bem (ProBem), da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). As inscrições vão de 20 de junho a 7 de julho e os contemplados serão estudantes universitários em situação de vulnerabilidade social. Para consultar o edital basta entrar no site.

As bolsas são para estudantes de todos os municípios goianos que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que tenha vaga na Instituição de Ensino Superior (IES).

Das quatro mil bolsas oferecidas, mil são integrais e vão cobrir 100% da mensalidade limitada a R$ 1.500 e outras três mil bolsas parciais de 50% com limite de R$ 650. Para estudantes de Medicina ou Odontologia os limites são maiores, R$ 5.800 para as integrais e R$ 2.900 para bolsas parciais.

Segundo dados da OVG o programa tem hoje 14.244 bolsas ativas e com universitários de 233 municípios goianos, e em 91 Instituições de Ensino Superior (IES). São estudantes de 72 cursos diferentes e mais de 400 bolsas foram preenchidas por pessoas com deficiência.