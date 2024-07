Goiás Mini Clube promove três dias de evento em Goiânia com 10 mil miniaturas colecionáveis

Colecionadores e apaixonados por miniaturas não podem perder a exposição que o Goiás Mini Clube, com o apoio do Projeto 1/64, realizará no Portal Shopping. O evento acontecerá entre sexta-feira e domingo e reunirá cerca de 10 mil miniaturas de carros, motos, aviões, trens e bonecos.



Durante os três dias, os visitantes poderão contemplar itens raros e exclusivos, comprar ou trocar miniaturas das mais variadas escalas e marcas, além de participar de sorteios e conhecer ainda mais sobre o universo do colecionismo.



"Esta é uma oportunidade única para curtir as férias em família, além de conhecer e adquirir miniaturas incríveis que só poderão ser encontradas nesse evento", afirma Alexandre Mendes, organizador do evento.



Quem passar pelo shopping na semana da exposição, já irá se deparar com dois carros customizados e expositores com miniaturas no local para entrar no clima do evento.



A Exposição de Miniaturas Colecionáveis do Goiás Mini Clube acontecerá no espaço Casa da Gente, ao lado da loja Deville, na sexta-feira (12) e no sábado (13), das 10h às 22h, e no domingo (14), das 11h às 22h. O Portal Shopping fica na Avenida Anhanguera, nº 14.404, no Bairro Capuava, em Goiânia (GO).



SERVIÇO: Exposição de Miniaturas Colecionáveis do Goiás Mini Clube

Data: 12, 13 e 14 de julho

Horário: sexta-feira (12) e no sábado (13), das 10h às 22h; domingo (14), das 11h às 22h

Local: Portal Shopping, no espaço Casa da Gente, ao lado da loja Deville - Avenida Anhanguera, nº 14.404, Bairro Capuava, Goiânia (GO)

Mais informações: instagram @goiasminiclube

Evento aberto ao público