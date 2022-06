Goiás pode ter chuva no fim de semana, prevê meteorologia

A passagem de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil trouxe em seu encalço a possibilidade de chuvas em Goiás neste fim de semana. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) informou que a previsão é de sol e variação de nebulosidade, com possibilidade de chuvas isoladas na região Centro-sul do estado.

Conforme o instituto meteorológico, em Goiânia a previsão é de temperatura máxima de 29°C, com céu claro e variação de nebulosidade “com pequena possibilidade chuvas isoladas”.

No entanto, ainda segundo o Cimehgo, a precipitação na capital – caso ocorra – não deve passar de 1 milímetro (mm), assim como em municípios Caldas Novas e Santa Helena.

Outros municípios como Itumbiara, Jataí e Rio Verde têm possibilidade de chuva de 2mm, 3mm e 4mm respectivamente.

Frio chegando

As temperaturas devem ter uma "ligeira queda" em algumas regiões de Goiás neste final de semana, evento influenciado por uma massa de ar polar que vai se posicionar em outros estados.

A previsão é do Cimehgo, que destacou que o frio será mais tímido e passageiro desta vez, não se comparando com o sentido no mês passado.

Amorim explica que a frente fria que passa pelo estado costuma preceder a chegada de uma massa de ar polar, responsável pelo frio. A massa que está a caminho deve passar por estados do Sul e Sudeste e, apesar de não chegar a Goiás, seus efeitos podem ser sentidos.