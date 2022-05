Goiás registra primeiro caso suspeito de hepatite aguda de causa desconhecida

Atualizada às 17h16

Goiás registrou o primeiro caso suspeito da hepatite aguda de causa desconhecida, que tem atingido crianças. Paciente é uma menina, de 2 anos, que mora em Aparecida de Goiânia. De acordo com o Ministério da Saúde, já foram notificados 58 casos da doença no Brasil. Desses, 47 estão em investigação e 11 já foram descartados. Nenhum caso foi confirmado no país até o momento.



De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), Flúvia Amorim, a menina apresentou sintomas clássicos de hepatite como dor abdominal, vômito, diarreia e icterícia e foi internada. Ela já recebeu alta. No momento, ela está sendo submetida ao tratamento dos sintomas da doença.



O caso foi notificado dia 14 de maio. "Atualmente, a classificação de um caso provável de hepatite aguda grave de causa desconhecida é com base no descarte de outras hepatites. Ela foi submetida aos testes e aguardamos o resultado para hepatite E. Por isso, o caso ainda tem classificação pendente", explica Flúvia.

A SES-GO já havia emitido um comunicado de risco a fim de acender o alerta para os sintomas e a necessidade de notificação em casos suspeitos. Dor abdominal, diarreia, vômitos e icterícia são os principais sintomas da hepatite aguda infantil de origem até agora desconhecida. O que se sabe até o momento é que em aproximadamente 10% dos casos foi necessário realizar um transplante de fígado.