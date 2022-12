Goiás tem 6,9 milhões de habitantes, diz IBGE; veja população de todas as cidades

Goiás tem 6.950.976 habitantes. É o que aponta a prévia da população dos municípios divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta quarta-feira (28), com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro. Os números seguem um modelo estatístico, que aponta um resultado prévio do número de residentes nos estados e nos municípios, a partir dos 83,9% da população brasileira recenseada.

A divulgação prévia foi feita porque o IBGE é obrigado, por lei, a informar as estimativas de população de todos os 5.570 municípios brasileiros ao Tribunal de Contas da União (TCU) para fins de cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que é feita de acordo com o número de habitantes.

Os números mostram redução da estimativa de população em Goiás, em relação a 2021, quando o IBGE apontou para a existência de 7.206.589 habitantes no estado. O mesmo ocorreu com 129 cidades goianas, incluindo a capital Goiânia, que tinha 1.555.626 em 2021, segundo os dados do instituto, e agora aparece com 1.414.483 — outros 117 municípios apresentaram aumento na população.

Leia também:

- Serviços de Atenção Primária do SUS em Goiás têm a terceira pior avaliação do País, diz IBGE

- Segunda maior do País, inflação em Goiânia é puxada pela habitação no mês de novembro, diz IBGE

- 2,3 milhões de goianos estão inadimplentes

No Brasil, a estimativa da quantidade de habitantes também foi reduzida: de 213.317.639 para 207.750.291. Ao jornal O Estado de S. Paulo, o diretor de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, explica que essas diferenças são comuns, e podem ocorrer tanto devido às mortes causadas pela pandemia de Covid-19 quanto pela defasagem em relação ao Censo 2010.

Isso ocorre porque os números divulgados nesta quarta-feira, mesmo prévios, já são baseados no levantamento feito pelo Censo deste ano, que deve ser divulgado em março, enquanto a estimativa de 2021 foi feita apenas com base em cálculo matemático que levou em conta o Censo de 2010, já bastante defasado — uma Contagem Populacional estava prevista para 2015, mas não foi feita, devido a restrições orçamentárias, e o próprio Censo, antes previsto para 2020, acabou não adiado por causa da pandemia.

No quadro abaixo, é possível ver a população de todas as cidades de Goiás, segundo a divulgação do IBGE. O leitor também pode fazer pesquisas por cidade na barra “Pesquise sua cidade.”