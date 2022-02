Goiás tem a menor taxa de mortes violentas dos últimos 10 anos

Goiás teve em 2021 uma das menores taxas de mortes violentas (homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte) dos últimos 10 anos. Os números são de um levantamento feito pelo portal G1, com base em dados oficiais e calculado a partir de estimativas populacionais do IBGE, e apontam uma taxa de 18,36 crimes do tipo para cada 100 mil habitantes, totalizando 1.289 em todo o ano.

A pesquisa apresentada neste ano coloca Goiás como o oitavo estado com o menor número de assassinatos no ano de 2021, atrás de São Paulo, Santa Catarina, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul.

A queda dos números, porém, já era vista em anos anteriores no estado. A taxa de mortes violentas para 100 mil habitantes caiu de 31,41 (2.174 no total) em 2018, para 25,36 (1.755) em 2019, e 22.46 (1.577) em 2020.

Nos últimos 10 anos, o ápice no número de homicídio doloso, latrocínio e lesão corporal seguida de morte aconteceu em 2015, quando o estado chegou a 44.1 óbitos para cada 100 mil habitantes ao longo do ano, totalizando 2.913 mortes.

Confira a tabela com número de assassinatos de 2011 a 2021

Ano Número por 100 mil habitantes Total 2021 18.36 1.289 2020 22.46 1.577 2019 25.36 1.755 2018 31.41 2.174 2017 35.7 2.421 2016 41.7 2.790 2015 44.1 2.913 2014 42.5 2.771 2013 42.2 2.718 2012 39.8 2.526 2011 16.8 1.049

Dados nacionais

A queda de homicídios também foi constatada em grande parte do Brasil. Em 2021, o número de mortes violentas no país chegou a 41,1 mil, 3 mil a menos que em 2020, representando o menor número da série histórica, contabilizada desde 2007. A diminuição foi de 7% em comparação a 2020.

Ao todo, são 21 estados que apresentaram diminuição no número de crimes, enquanto somente seis (Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá, Piauí e Paraíba) apresentaram um aumento.

Amazonas, por sua vez, é o estado com o maior aumento, chegando a 54% em um ano. O número de mortes para 100 mil habitantes saiu de 24.59 em 2020 para 31.90 em 2021.