Goiás tem previsão de tempestade para esta semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a possibilidade de tempestade com ventos de até 100 km/h em Goiás, nesta terça-feira (7). A região mais afetada será o extremo sul do estado. Já na porção mais ao norte, as rajadas de vento serão um pouco menos intensas, mas ainda bem fortes, com cerca de 60 km/h.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) também fez um alerta sobre o risco potencial de tempestades. Segundo o comunicado, o aumento da nebulosidade combinado com o calor do estado deve favorecer a formação de áreas de instabilidade.

“Para esta semana, temos risco potencial para a ocorrência de formação de tempestades, que vão ocorrer de maneira bem irregular em Goiás", informou o gerente do Cimehgo, André Amorim.

Goiânia

Em Goiânia, a ventania registrada na tarde desta segunda-feira (6) derrubou oito árvores, sendo duas no Setor Universitário, uma no Setor Bueno, uma no Setor Centro-Oeste, uma no Coimbra, uma na Vila Rosa, uma no Jardim Novo Mundo e uma no Recanto das Minas Gerais, segundo informou a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).