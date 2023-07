Goiás tem quase 150 mil pessoas inscritas no Enem 2023

O estado de Goiás registrou 149.122 inscritos na edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. Esse número corresponde a cerca de 3,8% do número total de inscrições no país, que é de 3.933.970.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as inscrições para o Enem 2023 superam em 13,1% o número de 2022, ano em que foi registrado o menor volume de inscritos em 17 anos. Em um recorte regional, esse aumento foi de aproximadamente 4,7% em Goiás, quando foram contabilizadas 142.742 inscrições.

Com esse aumento da taxa de inscrições, Goiás se aproxima dos anos anteriores, quando foram contabilizadas 138.338, 212.569, 170.147 e 191.531 inscrições, em 2021, 2020, 2019 e 2018, respectivamente.

Segundo os dados divulgados pelo Inep, o estado com maior interesse no exame é São Paulo, com 580.759 inscrições. Na sequência, aparecem Minas Gerais, com 358.599; e Bahia, com 324.272. Goiás aparece em 11º lugar na lista, atrás dos estados do Maranhão, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Ceará e Rio de Janeiro.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. O exame também é a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), além de instituições públicas e privadas que usam o exame para selecionar candidatos.

Perfil dos candidatos

Em Goiás, mais de 49.000 candidatos já concluíram o ensino médio. Os concluintes deste ano são 69.669. Entre os inscritos, 28.847 são estudantes do 1º ou 2º ano que vão fazer o Enem com o objetivo de testar conhecimentos e outros 902 também são “treineiros”, já que não cursam nem concluíram o ensino médio.

Conforme divulgou o Inep, a maior parte dos participantes no estado tem 17 anos de idade (49.265). Em seguida, vem a faixa etária dos 18 anos, com 23.454 inscritos, seguida dos candidatos que têm 16 anos (21.554). Os candidatos que têm entre 21 e 30 anos correspondem a 19.521. Os inscritos com 16 ou menos chegam a quase 10.000 (9.696), e os que têm 19 passam desse valor (10.136). As pessoas de 31 a 59 anos passam dos 9.000. A faixa de 20 anos concentra 6.176 candidatos, e os sexagenários representam 188 do total de inscritos.

Quanto ao sexo, 89.562 do total de inscritos no estado são mulheres, enquanto 59.560 são homens.