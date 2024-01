Goiás tem quase 7 mil vagas no Sisu 2024; inscrições estão abertas

Começou nesta segunda-feira (22) as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Em todo o país, o Sisu ofertará 264 mil vagas em 127 instituições brasileiras. Deste total, quase 7 mil são ofertadas em Goiás.

Apenas na Universidade Federal de Goiás (UFG), são 4.494 oportunidades em cerca de 100 cursos de nível superior. Os interessados devem realizar o cadastro no site oficial ou no aplicativo do Sisu até a próxima quinta-feira (25).

Cada candidato deve escolher duas opções de cursos e a instituição de ensino que de sua preferência. O resultado da seleção está previsto para o dia 30 deste mês.

Caso o aluno não alcance a nota de corte para a chamada regular, ele pode manifestar o interesse em entrar na lista de espera, entre os dias 30 de janeiro ao dia 07 de fevereiro e aguardar pela segunda chamada, em vagas provenientes de desistências.

Vale ressaltar que só é possível participar da lista de espera para o curso escolhido como primeira opção. Os estudantes também precisam ficar atentos aos prazos para entregar os documentos exigidos no edital de cada universidade.

Como se candidatar

Primeiro, o estudante deve realizar o cadastro/ login no site do Sisu utilizando o número de inscrição e senha do ano anterior. Depois, deve confirmar os dados ou alterá-los em caso de mudança. O candidato deve pesquisar as vagas disponíveis no curso e instituição que deseja, escolher as duas opções desejadas (Primeira e Segunda opção) na modalidade que deseja e, por fim, confirmar o pedido de inscrição.

Nos dias seguintes à inscrição, o estudante pode acompanhar o resultado parcial e as mudanças da nota de corte. Depois, deve aguardar até a chamada regular. Caso não tenha passado, é necessário manifestar interesse em entrar na lista de espera e aguardar pela segunda chamada, em vagas provenientes de desistências.

Só é possível participar da lista de espera para o curso escolhido como primeira opção. As informações são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).