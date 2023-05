Goiás tem queda de quase 70% nos casos de dengue em 2023

Após meses tendo a maior taxa de incidência de casos de dengue do Brasil no ano de 2022, Goiás registrou uma queda de 69% nos casos da doença até a 19ª semana epidemiológica, que foi encerrada na última sexta-feira (12), segundo a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

No total, o número de casos de dengue confirmados em 2023 já se aproxima dos 31 mil. Comparados com o ano de 2022, no mesmo momento, a queda chega em média 80%, já que os casos confirmados chegaram a quase 147 mil.

Com relação ao número de mortes, Goiás registrou 11 vítimas da doença e 32 ainda estão sendo investigados nas 19 semanas apuradas. Já no ano passado, o estado registrou 170 mortes pela doença, o maior número da história do monitoramento da dengue em Goiás. O segundo maior registro foi em 2005, quando foram registradas 104 mortes.

Dados da pasta apontam ainda que Goiás reúne 162 municípios em situação de baixo risco, 62 em médio risco e 22 em alto risco.

Atualmente, no topo da lista de alto risco está Jataí, alcançando cerca de 446 casos por 100 mil habitantes. Já a capital goiana, tem a taxa de 76 casos a cada 100 mil habitantes, constatado como um índice de baixo risco.

Ao Daqui, o coordenador estadual de Dengue, Chikungunya e Zika da SES-GO, Murilo do Carmo explicou que além da conscientização, eles estão trabalhando com a questão da responsabilização. “As pessoas que ainda insistem em ter criadouros estão sendo responsabilizadas através da lei”, afirmou.

“Mesmo em queda, se comparado ao mesmo período do ano passado, precisamos permanecer em alerta e empenhar ações de acordo com a situação epidemiológica”, argumentou.

Aedes aegypti

A transmissão da dengue se dá pela picada da fêmea infectada do Aedes aegypti, mosquito que costuma circular em regiões quentes e chuvosas. A água parada, como a que se acumula em pratos de vasos de plantas, calhas e garrafas no quintal, é o criadouro perfeito para a reprodução do inseto.

Algumas atitudes simples já ajudam no combate ao mosquito da dengue. Sendo elas:

Tampar as caixas d’água;

Não deixar água acumulada na laje;

Manter os lixos fechados;

Utilizar areia nos vasos de plantas;

Deixar garrafas e outros recipientes de cabeça para baixo;

Deixar as lonas esticadas;

Retirar a água dos pneus;

Sintomas e prevenção

Os sintomas de dengue, chikungunya ou Zika são semelhantes. Eles incluem febre de início abrupto acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, manchas vermelhas pelo corpo, além de náuseas, vômitos e dores abdominais.

A orientação do Ministério da Saúde é para que a população procure o serviço de saúde mais próximo de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas.

A prevenção é a melhor forma de combater a doença. Evitar acúmulo de inservíveis, não estocar pneus em áreas descobertas, não acumular água em lajes ou calhas, colocar areia nos vasos de planta e cobrir bem tonéis e caixas d’água, receber a visita do agente de saúde, são algumas iniciativas básicas. Todo local de água parada deve ser eliminado, pois é lá que o mosquito transmissor, o Aedes aegypti, coloca os seus ovos.