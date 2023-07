Goiás tem três vezes mais gado do que gente, aponta dados do Censo IBGE

Colaborou: Larissa Feitosa

O estado de Goiás tem três vezes mais cabeças de gado do que gente. É o que indicam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme o último Censo divulgado, atualmente, o território goiano possui 7 milhões de habitantes. Mas o tamanho do rebanho é 3,4 vezes superior, sendo de 24.293.954 bovinos.

Segundo os levantamentos do Censo, a população de Goiás aumentou 17,55% desde 2010, data em que a última pesquisa foi feita. Com isso, passou de 6.001.789 habitantes para 7.055.228.

Mesmo assim, o aumento nem chega perto da quantidade de bois e vacas que são criados no estado. Em 2017, o tamanho do rebanho era de 22.835.005 cabeças de gado. Em 2021, data do último Censo Agropecuário, esse número já havia ultrapassado os 24 milhões. O aumento de lá para cá foi de 6,39%.

Uma das analistas do Censo Agropecuário de 2021, Mariana Oliveira, explica que o aumento se deu porque, em 2021, ocorreu a retenção de fêmeas para produção de bezerros. Em contrapartida houve também a redução no abate de bovinos, devido à escassez de animais prontos para o abate.

Novas Crixás: maior produtora de bovinos

A cidade goiana que mais produz bovinos é Nova Crixás, na região norte do estado. Lá, existem 830.839 cabeças de gado, segundo o IBGE. O número é 64,77 vezes maior do que o de pessoas, já que o número de habitantes é de 12.815.