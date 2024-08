Goiás terá primeiro mesário com deficiência visual nas eleições de 2024

Pela primeira vez na história, Goiás terá um mesário com deficiência visual total trabalhando nas eleições. O servidor municipal Veimatos Caldeira Duarte, de 51 anos, será voluntário na 1ª Zona Eleitoral, em Goiânia, durante a votação deste ano. A iniciativa foi oficializada em uma reunião que Veimatos participou com a juíza eleitoral Maria Zorzetti na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO), que fica no Setor Central da capital.

Em entrevista, Veimatos, que vota desde os 16 anos, descreveu como está encarando a questão de trabalhar efetivamente nas eleições:

"Eu gosto de desafios, de abrir portas, de encorajar as pessoas a fazerem. Nós, deficientes, precisamos de oportunidades, e somos capazes de fazer muitas coisas. Eu sinto felicidade em poder realizar um sonho”, afirmou.

Para atuar como mesário, Veimatos vai usar uma tecnologia chamada NVDA. Trata-se de um programa de computador que lê documentos e emite uma voz sintética. O voluntário será responsável por coletar o nome e o número de inscrição do eleitor e, em seguida, passar os dados para a presidente da sessão.

A presidente da sessão onde Veimatos será mesário é Tatiana Vilela, de 46 anos. Ela também é servidora municipal e trabalha com Veimatos desde 2018. Tatiana revelou que a vontade de trabalhar nas eleições partiu do amigo. “Ele que manifestou o desejo de ser mesário”, afirmou a servidora. Tatiana citou também que o treinamento da dupla, que envolve todo o sistema de adaptação para Veimatos, deve começar em breve.

Inclusão

Ao falar mais sobre sua condição física, Veimatos revelou que nasceu com retinose, uma doença progressiva que ataca a visão. O servidor explicou que conseguia enxergar quando era criança, mas, devido ao avanço da doença, ele ficou totalmente cego ainda na infância. Mesmo com a deficiência, Veimatos enfatizou que espera colaborar com a Justiça Eleitoral e inspirar outras pessoas.

Vale lembrar que este é o segundo caso no Brasil em que uma pessoa com deficiência visual total trabalha como mesária no sistema eleitoral. O primeiro aconteceu nas eleições de 2022, no estado do Ceará, Região Nordeste do país.