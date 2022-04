Goiânia é a capital com internet fixa mais rápida do País, aponta ranking

Goiânia é a capital que possui a internet fixa mais rápida do Brasil. Isso é o que aponta levantamento da plataforma Minha Conexão sobre os três primeiros meses de 2022. A velocidade média registrada para os clientes goianienses foi de 179,16 megabits por segundo (Mbps). Os dados foram coletados a partir de medições feitas pelos próprios usuários e revelam um desempenho acima da média nacional (93,31 Mbps).

O Estado de Goiás também possui municípios no ranking que apresentam performance ainda melhor do que a medida na capital. Esse é o caso de Edealina, no Sul goiano, que é apontada pela plataforma como a cidade que possui o melhor desempenho em todo o País com uma medição média que alcançou 585,82 Mbps.

Para chegar a esses valores, a plataforma informa que se baseia em mais de 18 milhões de testes de velocidade feitos pelos próprios usuários que acessaram o site nos últimos três meses. O indicador utilizado para o cálculo é a média de velocidade de download.

Centro-Oeste

A região Centro-Oeste tem se destacado nas avaliações de desempenho da banda larga fixa. Nas medições realizadas no segundo semestre de 2021, Goiás ficou acima da média nacional (132,48 Mbps) e foi o terceiro melhor colocado no País. O Mato Grosso ficou em primeiro lugar com a melhor velocidade média de internet (159,47 Mbps). Na sequência, aparece o Piauí (158,08 Mbps).

Neste caso, foram eliminados dos testes, segundo divulgou a empresa, dados duplicados, com valores iguais a zero ou negativos, de origem internacional ou realizados em celulares, tablets ou outros aparelhos não conectados ao Wi-Fi. A plataforma também calculou, além das médias estaduais, a qualidade de internet em cada região brasileira. O resultado mostra que nos primeiros seis meses do ano passado a velocidade média nacional subiu 69%.

Ranking das capitais com internet fixa mais rápida em 2022

(Dados da plataforma Minha Conexão de janeiro a março)

1º - Goiânia: 179.16 Mbps

2º - Campo Grande: 172.44 Mbps

3º - Cuiabá: 160.85 Mbps

4º - Porto Alegre: 150.68 Mbps

5º - Belo Horizonte: 142.29 Mbps

6º - Porto Velho: 140.23 Mbps

7º - Teresina: 139.99 Mbps

8º - Brasília: 131.63 Mbps

9º - Palmas: 127.98 Mbps

10º - Fortaleza : 127.74 Mbps