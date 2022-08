Goiânia é a capital com maior reajuste no aluguel no primeiro semestre de 2022

Goiânia é capital brasileira que teve a maior alta no reajuste do aluguel desde janeiro, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O salto foi de 19,55%, ficando à frente de Florianópolis, com 18,6% e Salvador, com 15,26%.

O índice FipeZap acompanha os preços dos aluguéis em 25 cidades mensalmente. Ele apontou que a média nacional desse aumento é de 9,49%, quase o dobro da inflação no país no período, calculada em 5,49%.

A explicação para esse aumento substancial, segundo o economista do DataZap, Pedro Tenório, vem da resposta positiva do mercado de trabalho depois do avanço da vacinação contra a Covid-19 no país. Esse cenário, juntamente com o aumento IPCA, permite aos proprietários acompanhar a alta progressiva do valor dos aluguéis.

Além disso, muitos brasileiros deixaram de comprar a casa própria em razão do salto nos juros, que passaram de 2%, em meados de 2021, para 13,25%. A solução então foi refazer as contas e voltar ao aluguel.

Variação anual

A maior variação anual no valor da locação residencial, no entanto, foi de Florianópolis, capital de Santa Catarina, com 27,53%. Nesse caso houve a inversão de posições, já que Goiânia está em segundo lugar, com 25,46%. O acumulado nacional é de 12,86%.

Preço por metro quadrado

Apesar do significativo aumento nas demais capitais, São Paulo ainda lidera o ranking das cidades com maior preço médio por metro quadrado. Segundo o levantamento, a capital paulista registrou em junho o valor de R$ 42,84. Em seguida estão Recife, com R$ 39,64; Rio de Janeiro, com R$ 35,5; Brasília, com R$ 35,05 e Salvador, com R$ 29,36.