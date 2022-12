Goiânia é a segunda cidade com mais casos de dengue do Brasil, aponta Ministério da Saúde

O Centro-Oeste do Brasil é a região que apresenta a maior taxa de incidência de dengue do país, com 1.993 casos a cada 100 mil habitantes, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde (MS). Brasília/DF (67.274 casos), a capital Goiânia (53.796 casos) e Aparecida de Goiânia (25.138 casos) são as cidades brasileiras com maiores números de casos. O boletim corresponde a um levantamento feito entre o dia 28 de novembro até 4 de dezembro.

No portal da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), o último documento de monitoramento dos casos é referente a uma semana antes do boletim do MS, sendo dos dias 21 a 28 de novembro. A reportagem questionou a SES-GO e o MS sobre documentos mais atualizados, mas até a publicação desta matéria não houve retorno. O levantamento da SES-GO mostra que em 2022 houve um aumento de 280% dos casos notificados e 298% dos casos confirmados em relação ao mesmo período de 2021.

A SES-GO pede para que o levantamento seja visto com cautela, pois é preciso considerar que em 2021 o país passava pela pandemia da Covid, que impôs restrições, como a suspensão temporária das visitas domiciliares pelos agentes endêmicos. Ainda, segundo a pasta, as mulheres são, desde o ano de 2015, as mais acometidas por dengue e a doença se manifesta de forma mais frequente entre adultos jovens de 20 a 34 anos, seguida das faixas de 35-49 e 50-64.

Em relação aos óbitos suspeitos pela doença, houve um importante aumento. A SES-GO informou que há um acréscimo de 600% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Em 2021, até a 47ª semana do ano, foram 11 óbitos em investigação e em 2022, já são 77. Em relação aos óbitos confirmados, foram 20 em 2021 e 152 em 2022, o que equivale a um aumento de 660%.

No Brasil, de acordo com o MS, foram confirmados até o dia 4 de dezembro, 978 óbitos por dengue, sendo 844 por critério laboratorial e 134 por critério clínico epidemiológico. Os estados que apresentaram o maior número de óbitos foram: São Paulo (275), Goiás (153), Paraná (108), Santa Catarina (88) e Rio Grande do Sul (66). O Ministério informou ainda que permanecem em investigação outros 98 óbitos.