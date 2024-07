Goiânia é a segunda melhor capital do país para se viver, aponta estudo

Goiânia é a segunda capital brasileira com melhor desempenho em qualidade de vida, afirma uma pesquisa divulgada pelo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2024 nesta quarta-feira (3). A capital goiana fica atrás apenas de Brasília (DF) e é seguida por Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). O estudo leva em consideração o bem-estar geral da população a partir de dados oficiais de todos os 5,7 mil municípios brasileiros.

Se considerada todas as cidades do país, Goiânia ficou em quarto lugar, atrás apenas de Gavião Peixoto (SP), Brasília (DF) e São Carlos (SP). Os municípios foram avaliados com notas de 0 a 100. A capital goiana teve uma média de 70,49.

Goiânia destacou-se em diversos aspectos analisados pelo IPS Brasil, como cobertura vacinal, preservação ambiental, segurança, acesso à educação superior e inclusão social.

No levantamento deste ano, o IPS Brasil filtrou mais de 300 indicadores até chegar a 52. Além disso, a pesquisa utilizou dados de órgãos e institutos oficiais, como o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) e Mapbiomas, que avaliou as áreas verdes e a disponibilidade de praças.

Ainda de acordo com o estudo, as cinco cidades brasileiras com os piores desempenhos são Uiramutã (RR), Alto Alegre (RR), Trairão (PA), Bannach (PA) e Jacareacanga (PA).