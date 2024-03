Goiânia é reconhecida como Cidade Árvore do Mundo pela ONU

Goiânia acaba de receber uma honra internacional de grande relevância ambiental. A cidade foi oficialmente reconhecida como a Cidade Árvore do Mundo pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

O título, concedido pela FAO em parceria com a Fundação Arbor Day, é uma comprovação do compromisso de Goiânia com a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais. Com a titulação concedida pela ONU, Goiânia entra para um seleto grupo que tem metrópoles como Paris, Turin, Milão, Madri, Nova Iorque e Toronto.

Com uma extensa área verde, parques bem cuidados e políticas ambientais inovadoras, a cidade se destaca como a cidade mais verde da América do Sul, do Brasil e a segunda do mundo, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dados do IBGE de 2010 apontam que Goiânia possui 94 metros quadrados de área verde por habitante, sendo que o recomendado pelas Nações Unidas é de apenas 12 metros por habitante. Segundo a Agência de Meio Ambiente de Goiânia (Amma), 380 mil árvores foram plantadas nos últimos quatro anos na capital, sendo 90 mil em apenas um único dia.

Morar perto de áreas verdes pode ajudar a melhorar vários índices de saúde e bem-estar, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Segundo os dados, frequentar parques diariamente ajuda a melhorar o sistema imunológico, reduzir a quantidade de estresse, aumentar a atividade física, reduzir a ansiedade e depressão, aumentar a criatividade e aumentar a felicidade.

Um dos locais que ajudaram a cidade a conquistar este título é o Parque Municipal Buritis Sebastião Júlio Aguiar, inaugurado em 2022 pelo poder público. Com uma área verde de 113 mil metros quadrados, o parque integra o Projeto Macambira Anicuns e beneficia cerca de 150 mil pessoas. Espaços para caminhada e corrida, ciclovia, lago, academia a céu aberto, playground, iluminação e áreas para piquenique em meio à natureza são alguns dos atrativos.

Além de ser um espaço de recreação e entretenimento, o Parque Municipal Júlio Aguiar desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade ambiental e na conservação dos recursos naturais da região. Isso porque o local é refúgio de inúmeras espécies de plantas e aves nativas do cerrado, entre elas uma vereda de buritis, com mais de 70 mil metros quadrados, totalmente cercada com alambrado para sua proteção.

Outro benefício para a região, segundo os moradores, foi a valorização dos imóveis do entorno. “Todos os imóveis construídos nas proximidades foram valorizados”, destaca a síndica de um dos prédios vizinhos ao parque, Ana Flávia Sales. Segundo os corretores de imóveis que atuam na região, as casas e os apartamentos no entorno do parque já valorizaram cerca de 40% do valor inicial.

As obras de construção do Parque Buritis Sebastião Júlio Aguiar é uma parceria da prefeitura de Goiânia com as empresas CMO Construtora, Dinâmica Engenharia, Engel Engenharia e Tropical Urbanismo e Incorporação, que também desenvolve o Residencial Eldorado Parque Bairro Pleno na região.