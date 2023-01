Goiânia abre inscrições para edital com orçamento de R$ 4 milhões para projetos culturais

A Prefeitura de Goiânia inicia nesta quinta-feira (5) o período de inscrição para o edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O prazo vai até o dia 27 de fevereiro de 2023 e deve ser feito pela internet. No total, são R$ 4 milhões disponíveis para subsidiar projetos de caráter especificamente artístico-cultural.

Aqueles que não possuem internet para realizar a inscrição ou que precise de orientação quanto ao preenchimento do cadastro, haverá atendimento presencial na sede da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), localizada no Parque Atheneu, e no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, na Rua 03, no Centro. Para o atendimento, a Secult informa que o candidato deve estar com o projeto pronto e portando toda a documentação, conforme exige o edital.

As propostas devem ter como objetivo a criação, produção e difusão artística e cultural, a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural, bem como o estímulo ao amplo conhecimento dos bens e valores culturais em Goiânia. Podem se inscrever pessoa física ou jurídica com fins lucrativos e sem fins lucrativos, desde que tenha atuação cultural comprovada.