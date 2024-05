Goiânia amplia vacinação contra a gripe para todas as pessoas acima de 6 meses

A Prefeitura de Goiânia ampliou a vacinação da gripe para todos com mais de seis meses de idade. A partir desta quinta-feira (2) a imunização estará disponível nas 72 salas de vacina da capital. Inclusive no Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado no Setor Pedro Ludovico, que foi reaberto após passar por revitalização.

O anúncio ocorre após a divulgação de nota técnica do Ministério da Saúde que amplia o público-alvo e da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) autorizar a imunização.

Embora a vacinação na capital comece oficialmente só nesta quinta, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as pessoas que foram até o CMV e os Ciams Urias Magalhães, Dr Domingos Viggiano e Novo Horizonte no feriado do Dia do Trabalhador - as quatro unidades estavam abertas - não foram dispensadas e receberam a vacina.

Segundo a ministra Nísia Trindade, a ampliação ocorre para responder ao aumento dos casos de influenza no País, que tem lotado emergências de hospitais públicos e privados.

Antes da ampliação, a imunização tinha como público-alvo os grupos prioritários, como idosos, gestantes, povos indígenas e crianças de até seis anos. A campanha teve início no dia 25 de março, já de forma antecipada, uma vez que a vacinação é tradicionalmente iniciada entre os meses de abril e maio.

A SES-GO informou que recebeu no início da tarde desta quarta-feira (1º) a nota técnica do Ministério da Saúde que recomenda a ampliação da oferta da vacina influenza a toda a população não vacinada a partir de seis meses de idade. Mas isso “a depender da situação epidemiológica nos territórios e do estoque existente da vacina e da estratégia definida pelas Secretarias Estaduais e Municipais da Saúde”, recomenda a nota.

Ainda de acordo com a pasta, a nota ressalta que, “apesar da alta vulnerabilidade dos grupos iniciais definidos como público alvo da vacinação, como gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças menores de seis anos de idade e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais, entre estes, cardiorrespiratórias, com obesidade mórbida, diabetes, imunossuprimidos, entre outros, a ampliação se fundamenta no benefício que a vacinação pode proporcionar para a população não contemplada nos grupos prioritários já estabelecidos”. Também faz alusão à contribuição na redução dos atendimentos ambulatoriais e internações durante o período do outono e inverno, quando as doenças de transmissão respiratórias são mais frequentes e as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados.

A SES-GO diz que seguirá a nota técnica e orientará os municípios para acompanharem a ampliação. Atualmente, a cobertura para a vacina Influenza entre os grupos prioritários em Goiás é de 22,28% e de 26,78% no Brasil, mas o preconizado pelo MS é cobertura acima de 90%.

O Estado recebeu 952 mil doses da vacina de Influenza, que já foram distribuídas aos municípios goianos, que estão abastecidos e preparados para imunizar a população nas mais de 900 salas de vacinação de Goiás.

Exceção

A região Norte do País é a única que não é alvo desta campanha, uma vez que já teve a vacinação antecipada para novembro de 2023.

O Ministério da Saúde mudou permanentemente o calendário de vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe, nos estados do Norte. A mudança visa proteger a população durante o inverno amazônico - de meados de novembro até maio -, período de maior circulação viral e de transmissão da gripe.

O vírus da influenza costuma começar a circular em maio, junho e julho. A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde.

A pasta informa que a vacina influenza pode ser administrada na mesma ocasião de outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.