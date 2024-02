Goiânia aplica 3,3% das doses no primeiro dia de vacinação contra dengue

Goiânia aplicou 1.133 mil doses da Qdenga no primeiro dia da campanha de vacinação contra a dengue em Goiás, o número corresponde a 3,3% das 34.234 doses recebidas pela capital. Ao Daqui, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) considera que a procura foi dentro do esperado. A expectativa é que número aumente principalmente nos finais de semana, momento em que os menores não têm aula.

A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou, na manhã desta quinta-feira (15), que 83 municípios goianos estão em situação de emergência por dengue. De acordo com os indicadores da pasta, Goiânia conta com 4.586 casos neste ano. Seis mortes já foram confirmadas, sendo três em Uruaçu e uma em Águas Lindas de Goiás, Iporá e Cristalina, outros 55 casos estão em investigação.

O Daqui apurou que no Centro Municipal de Vacinação e Orientação ao Viajante (CMV), localizado no setor Pedro Ludovico, das cerca de 500 doses recebidas foram aplicadas por volta de 100. O local recebeu pela manhã o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) para inaugurar a campanha na capital.

Na região Norte, no Centro de Saúde da Família São Judas Tadeu (CSF) foram aplicadas 12 doses das 100 disponíveis no local, algumas pessoas não puderam receber o imunizante devido a sintomas que estão contraindicados pelo Ministério da Saúde (MS), e por estarem fora da faixa etária.

Em Senador Canedo foram aplicadas 154 doses até às 16h30, o valor corresponde a 3,24% das 4.741 doses entregues pela SES-GO. Até às 17h Trindade havia aplicado 410 doses das 4.019, utilização correspondente a 10,20%. Aparecida de Goiânia ainda não conseguiu fornecer os dados, previsão é para esta sexta-feira (16).

Aplicações

Pablo Paulse, arquiteto de 46 anos, levou o filho Miguel de 11 anos para receber o imunizante durante o início da campanha no CMV. Os dois são moradores da região, o pai conta não ter enfrentando nenhum problema para encontrar a vacina, tampouco para acessar a informação sobre os locais, que por ele foi encontrado no site da Prefeitura. Outra moradora da região, a empresaria Ludmila Moreira de 51 anos levou a filha para vacinar e disse ter enfrentando problemas para acessar a informação sobre os locais, mas que no final chegou ao ponto e conseguiu seguir para a imunização.

Do outro lado da capital, no Setor São Judas Tadeu, durante a presença da reportagem, uma mãe não conseguiu vacinar o filho de 10 anos que teve contato com o vírus da dengue em menos de seis meses, uma das contra indicações do Ministério da Saúde. Durante a abordagem na unidade houve um conflito quanto ao horário da aplicação no local.

De acordo com a lista divulgada pela SMS de Goiânia, o CSF São Judas Tadeu realiza a aplicação de vacinas de segunda a sexta-feira das 8h às 17h. O Daqui esteve no local por volta das 15h40 e foi dito por um servidor no balcão de atendimento que a aplicação da Qdenga estaria encerrada, a orientação seria do técnico de enfermagem Douglas Soares.

Ao ser questionado, o técnico disse que a orientação seria pela pausa nas aplicações às 16h30, uma vez que o mesmo ficaria responsável pela contagem das aplicações e manejo das vacinas até às 17h. A medida, segundo Douglas, ocorre devido o baixo fluxo de profissionais para auxílio na sala de vacinação. Com o início da campanha, o técnico de enfermagem disse que teve que pedir apoio a outro servidor da área de Odontologia para auxiliar com as informações ou teria de fazer tudo sozinho.

Às 16h40 Luisa Viana, profissional autônoma de 25 anos, foi a unidade perguntar sobre a vacinação, o mesmo atendente que atendeu o jornal informou que a aplicação seria realizada apenas até às 15h30. Logo em seguida ela foi abordada por Douglas, que se dispôs a realizar a aplicação mas Luisa não estava com o menor, após isso o profissional teria dito que pelo horário não seria mais possível.

Campanha

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) foi pela manhã à Unidade Básica de Saúde Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, para dar inicio a campanha de vacinação contra a dengue no estado. Durante a solenidade foi reforçado sobre o papel crucial do imunizante no combate ao vírus, o governador pediu a população que “Não dêem ouvidos às fake news”, complementando: “Não é possível que em 2024 ainda duvidem de vacinas que são amplamente testadas e com todos os cuidados previstos”.

O início da vacinação em vários locais do estado foi uma estratégia das secretarias municipais, a SES-GO e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosemes) para impedir a migração entre as cidades por pessoas em busca de imunizantes.

Goiás recebeu 72.818 doses da vacina Qdenga na quinta (8) e distribuiu em 51 municípios que iniciaram a aplicação ontem. Com a nova remessa pelo MS de 79.150 doses, 71 municípios das Regionais de Saúde Entorno Sul, Sudoeste 2, Pirineus, Entorno Norte, Sudoeste 1 e Estrada de Ferro recebem imunizantes. A estimativa é que 122 municípios de oito regionais estejam abastecidos com a vacina até o fim desta semana (João Gabriel Palhares é estagiário do GJC em convênio com a UFG).