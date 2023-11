Goiânia bate novo recorde de dia mais quente em novembro; temperatura chegou a 39,7°C

Goiânia bateu um novo recorde de temperatura para o mês de novembro, nesta quinta-feira (16). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros chegaram a registrar 39,7°C, durante o período da tarde na capital goiana. O número é o maior desde 1961, quando começaram as medições.

Conforme o Inmet, o último recorde histórico para o mês de novembro foi de 39,4ºC e foi registrado no último dia 15.

Anteriormente, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), havia informado que as temperaturas poderiam sofrer uma queda em Goiás por causa de um corredor de umidade que atingiu a região Central do país.

Entretanto, conforme a meteorologista do Inmet, Gayse Suellen Moraes, o fenômeno deve causar pancadas de chuvas, o que pode causar um ‘alívio’ para a população, porém, as temperaturas devem continuar na casa dos 37°C e 39°C .

“Um frente fria está no oceano e vai canalizar mais umidade na região central do país e, com isso, vai proporcionar a formação de nuvens e de instabilidades, podendo ocorrer as pancadas de chuvas. Ainda vai ficar calor, vai ficar abafado, apesar das pancadas de chuva”, detalhou Moraes.

Previsão

Para este sábado (18), Goiânia pode voltar a registrar 39°C. Há possibilidade de pancadas de chuva entre à tarde e noite. Já no domingo (19), há risco de chuvas em formato de temporais por causa do excesso de calor e avanço da umidade, vinda do oceano.