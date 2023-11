Goiânia bate recorde de dia mais quente da história para o mês de novembro; 39,3°C

A terça-feira (14), véspera de feriado, bateu o recorde de dia mais quente da história para o mês de novembro em Goiânia. O comunicado foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informando que a capital do estado registrou uma temperatura máxima de 39,3°C. O maior valor anterior para o mês era de 38,7°C, ocorrido no último domingo (12), de acordo com o órgão.

No dia 13 deste mês, o Inmet já havia publicado um novo aviso meteorológico alertando para o risco do calor intenso à saúde. Conforme o comunicado, a situação considerada de ‘grande perigo’ se deve ao fato de que a temperatura permanece 5°C acima da média por um período maior do que cinco dias nas regiões listadas, incluindo Goiás.

Nesta quinta-feira (15), o calor seguiu intenso em praticamente todo o país. Conforme a medição divulgada pelo Inmet, Goiânia voltou a bater 39,3°C. Para os próximos dias, o Inmet alerta que estão previstas temperaturas máximas maiores que 34°C em grande parte do País, podendo ultrapassar os 40°C em áreas das regiões Centro-Oeste e Norte. “Diante da persistência de uma massa de ar seco e quente na porção central do País, uma onda de calor deverá prevalecer pelo menos até o dia 17 de novembro, além de dias com baixa umidade relativa do ar ficando com valores inferiores a 30% em algumas localidades”, diz aviso.

Ainda segundo o órgão, a onda de calor deve passar a partir de sábado (18).