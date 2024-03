Goiânia celebra Dia do Circo com pré-estreia de espetáculo nesta quarta-feira

Prepare-se para se encantar com a magia do Gran Circo Norte Americano, que tem pré-estreia em Goiânia nesta quarta-feira (27), especialmente no Dia do Circo. A lona gigante está montada ao lado do Buriti Shopping, na Avenida Rio Verde.

O espetáculo é uma viagem inesquecível ao mundo do circo tradicional, com artistas internacionais de países como Espanha, México, França, Alemanha, Austrália, Portugal e Argentina. No picadeiro, malabaristas, palhaços, contorcionistas, e globo da morte garantem a diversão de toda a família.

Uma das atrações mais apreciadas é o carro transformer, que faz a alegria dos pequenos. A tradição circense se junta à tecnologia moderna em um show de luzes e efeitos especiais, um convite a vivenciar de perto e ao vivo uma cultura que sobrevive a gerações encantando pessoas.

A família Stevanovich, responsável pelo Gran Circo Norte Americano, tem mais de 150 anos de tradição circense. A trupe está na sexta geração e tem o compromisso de levar alegria e diversidade cultural às pessoas de todas as idades. O espetáculo é a matriz dos circos da família Stevanovich e chega ao Brasil por Goiânia, depois de uma turnê de 25 anos pela América Latina.

Serviço: Gran Circo Norte Americano

Estreia: 27 de março, quarta-feira

Horário: 20h

Curta Temporada: Até 22 de abril

Local: Av. Rio Verde, ao lado do Buriti Shopping

Ingressos:

Meia entrada:

Lateral: R$ 30

Central: R$ 40

Vip Lateral: R$ 50

Vip: a partir de R$ 60

Inteira: consultar valores na bilheteria ou site. Todos estão sujeitos a alteração.

Compra online: https://www.guicheweb.com.br/