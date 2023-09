Goiânia começa vacinação contra a raiva em cães e gatos; veja calendário

Começa neste sábado (16) em Goiânia a campanha de vacinação contra raiva. Nos próximos três sábados de setembro, 405 pontos de vacinação vão ser distribuídos na capital para receber cães e gatos.

O calendário de vacinação antirrábica para cães e gatos vai acontecer até 30 de setembro e depois disso haverá doses disponíveis nos distritos até 7 de outubro.

Veja como vai funcionar a vacinação em cada um dos distritos sanitários:

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), os primeiros distritos a receber a campanha com 151 pontos são das regiões Sul, Leste e Campinas/Centro. A vacinação acontece neste sábado (16), das 9h às 17h. Veja a lista completa dos locais de vacinação pelo link.

No dia 23, as regiões Norte e Noroeste vão receber 105 pontos de vacinação. No dia 30, outros 149 pontos serão colocados nas regiões que restam, totalizando os 405 distritos de saúde em Goiânia.

Tutores que têm mais de cinco animais podem agendar a vacinação pelos telefones: (62) 3524-3131, no WhatsApp (62) 3524-3129 ou no plantão (62) 3524-3130.

Vacinação o ano todo

A SMS informou também, que existem quatro pontos fixos onde os animais podem ser vacinados o ano todo. São eles: Unidade de Vigilância em Zoonoses; Hospital da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e nas escolas de Veterinária da UFG e PUC.

Campanha 2022

Segundo a SMS, em 2022, 98.817 cães e 14.423 gatos foram vacinados em Goiânia, totalizando 113.243 animais. A meta da secretaria de saúde para 2023 é vacinar 172.146 animais, que corresponde a 80% da população de pets na capital.