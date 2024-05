Goiânia conta com novos pontos de doações para o Rio Grande do Sul

Solidariedade segue crescente entre os goianos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Alguns novos pontos de coleta de donativos em diferentes partes da cidade se juntam a outros que já estavam disponíveis. Veja a seguir onde deixar sua doação e o que está sendo coletado em cada local.

Hugol

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), localizado na Região Noroeste de Goiânia, está com um ponto de coleta na recepção geral da unidade e outro na entrada de colaboradores. A primeira leva de doações será transportada já na noite desta sexta-feira (10). A campanha continuará na próxima semana, com a segunda leva de doações saindo no dia 17.



A ação é uma parceria com o Grupo Florence, empresa gaúcha que fará o transporte das doações. Estão sendo arrecadados cobertores (novos ou em boas condições), água potável, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal (como sabonete, absorvente, escova e creme dental) e ração para cães e gatos. As doações poderão ser feitas em qualquer horário do dia ou da noite, já que a unidade funciona 24 horas.

Estácio

O Centro Universitário Estácio de Goiás está com uma campanha de arrecadação de donativos não apenas para colaboradores, alunos e docentes da instituição, mas também para a comunidade externa. Os itens podem ser entregues na coordenação da unidade localizada no Shopping Estação Goiânia, na Av. Goiás, Nº 2151, Setor Central.

Dentre os itens solicitados estão água, produtos de higiene pessoal como sabonete, creme dental, desodorante e absorventes, além de roupas para todos os públicos, agasalhos, cobertores, toalhas, sapatos e alimentos não perecíveis, como feijão, arroz, macarrão, leite e cafeteria. A campanha também inclui arrecadação de ração para animais, assistência a cães e gatos que também foram afetados pelas chuvas.

Morar Mais

A 10ª Morar Mais Goiânia, evento de arquitetura, paisagismo e decoração também abre suas portas para a solidariedade. Roupas, cobertores, alimentos não perecíveis, fraldas e artigos de higiene podem ser enviados ao estado gaúcho. As doações podem ser entregues na casa que recebe o evento, que está aberta de terça a sexta, das 16h às 22h. O endereço é a Rua 124, no setor Sul, ao lado da Clínica do Esporte.



Shopping República

O Shopping República receberá até o dia 14 de maio doações de alimentos, rações, roupas, itens de higiene pessoal e alimentos não perecíveis. Uma das lojas do local será cedida para guardar todo o material arrecadado. O centro de compras fica na Av. República do Líbano, no Setor Oeste.

Araguaia Shopping

O Araguaia Shopping se junta à campanha “Goiás Mãos Estendidas” e servirá como um dos pontos de coleta da ação, iniciativa de colaboração entre o Governo de Goiás, o Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil. Até o dia 21 de maio, shopping receberá doações no balcão instalado na Praça Central, das 8h às 20h30.