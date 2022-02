Goiânia decreta ponto facultativo no Carnaval e prefeito anuncia pagamento de fevereiro

Depois de anunciar que não haveria ponto facultativo em Goiânia na data prevista para o Carnaval, a Prefeitura voltou atrás e publicou, nesta quinta-feira (24), no Diário Oficial, um decreto que determina o ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. Na quarta-feira (2), o expediente será normal.

No calendário de 2022, o Carnaval acontece entre 25 de fevereiro e 2 de março. O evento não é considerado feriado nacional no Brasil. Em decreto publicado em janeiro, Goiânia proibiu os blocos de rua em virtude do grande número de casos de Covid-19 na cidade. Já as festas particulares podem ocorrer mediante autorização e cumprindo as medidas sanitárias.

Em sua conta no Twitter, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) publicou uma mensagem aos funcionários públicos de Goiânia desejando que “aproveitem o feriado de Carnaval”. “Quem não estiver de plantão, retorna na próxima quarta-feira (2), às 14h, com ânimo e competência de sempre”. Cruz também anunciou que o salário de fevereiro já está na conta dos trabalhadores.