Goiânia deve convocar quase 2 mil aprovados em concurso público, diz prefeito

A Prefeitura de Goiânia deve convocar, nesta quarta-feira (25), os aprovados no último concurso público realizado pela atual gestão para preenchimento de vagas nas áreas da saúde, educação, assistência social, esportes e infraestrutura. Segundo o prefeito Rogério Cruz (Republicanos), serão chamados 1.972 novos servidores, número 40% maior do que previa o edital. Quando o concurso foi anunciado, a oferta de vagas era de 1.376.

O resultado final do concurso público foi homologado em setembro do ano passado. Os cargos mais concorridos foram de Agente de Apoio Educacional, Auxiliar de Atividades Educativas e Professor Pedagogo. A faixa salarial dos convocados varia de R$ 1.212 a R$ 3.452.

O concurso contou com 100.535 candidatos a cargos para os níveis fundamental, médio e superior. As provas foram realizadas em maio e junho do ano passado.

A área com o maior número de profissionais que serão chamados nesta primeira convocação é a Saúde. São 108 Agentes Comunitários de Saúde, 201 Agentes de Combate à Endemias, 137 técnicos, 223 especialistas, 58 auxiliares e 156 médicos.

Para a educação, serão 715 novos servidores, 600 para a área administrativa e 115 professores, a maioria pedagogos, 100, e das áreas de arte, libras e educação física. Na assistência social, o quadro será renovado com 259 profissionais, entre eles, 60 assistentes sociais, 60 psicólogos e 133 educadores sociais.

E na Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), o chamamento será de 58 aprovados para atuar na própria Seinfra, incluindo 41 engenheiros civis, 7 engenheiros elétricos e seis arquitetos, além de outros 19 profissionais destas áreas espalhados por secretarias da Prefeitura de Goiânia.

No esporte, serão chamados 40 profissionais de educação física, analistas de cultura e desporto com atuação na Secretaria Municipal dos Esportes (Smesp) em projetos e atividades do órgão.

Segundo o secretário de Administração, Denes Pereira, novos chamamentos podem ocorrer dentro do prazo estabelecido de dois anos, e que podem ser prorrogados por outros dois. “Já em muitos cargos, quase a totalidade do cadastro de reserva será chamado”, ressaltou.

Vagas

O edital previa o preenchimento 1.376 novos cargos. Na saúde, foram ofertadas 211 vagas para médicos em diferentes áreas, 69 enfermeiros, 64 agentes comunitários de saúde; 58 auxiliares de saúde, sendo 30 para auxiliar de enfermagem, 18 para auxiliar de farmácia e 10 para auxiliar em saúde bucal; 50 agentes de combate às endemias, 23 dentistas e 133 técnicos de saúde, sendo 87 para técnico de enfermagem, 2 para técnico de enfermagem do trabalho, 10 para técnico de imobilização ortopédica, 10 para técnico de radiologia, 10 para técnico de laboratório e 04 para técnico em necrópsia. Havia também 6 vagas para arteterapeuta, 1 para biólogo, 5 para biomédico e 1 para enfermeiro intensivista, além de duas para profissional de educação física.

Na educação, foram 194 vagas de professor em várias disciplinas, 200 de auxiliar de atividades educativas e 100 de agentes de apoio educacional.Na área de assistência social, foram 62 vagas para analista em assuntos sociais, sendo 25 para assistentes sociais, 12 para pedagogos e 25 para psicólogos. Para analista em cultura e desporto, foram 45 vagas destinadas a profissionais de educação física. Para infraestrutura, nos cargos de analista em obras e urbanismo, foram 7 vagas para arquiteto, 29 para engenheiro civil, 2 para engenheiro eletricista, 1 para tecnólogo em construção de edifícios e 1 para tecnólogo em construção de vias terrestres.