Goiânia e Aparecida começam a aplicar 4ª dose contra Covid-19 em pessoas com mais de 40 anos

Após recomendação do Ministério da Saúde (MS), Goiânia, Aparecida e Anápolis anunciaram que devem começar a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com mais de 40 anos a partir desta terça-feira (21). A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) lembra que a população deve procurar os postos de imunização depois de 4 meses da terceira dose.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, na manhã desta segunda-feira (20), que a equipe de imunização está reunida para criação da estratégia de vacinação. A secretaria de Aparecida de Goiânia e a assessoria da Prefeitura de Anápolis também confirmaram o início da aplicação nos municípios e afirmaram que devem fazer o anúncio ao longo do dia.

Em nota, a SES-GO explica que a aplicação da 4ª dose é para toda a população que tem 40 anos ou mais, não gestantes e não puérperas e que deve ser feito após “4 meses da última dose”. Além disso, informa que este é o segundo reforço para quem foi imunizado com as vacinas da Coronavac, Astrazeneca e Pfizer e, no caso da Janssen, será o terceiro reforço.

Conforme dados de vacinação em Goiás, atualizados nesta segunda-feira (20), 80.27% da população de Goiânia com 5 anos ou mais já foram imunizados com a segunda dose ou com dose única. Aparecida tem 75.79% e Anápolis 77.87%.

Nota

A SES-GO segue as recomendações do Ministério da Saúde e orienta as Secretarias Municipais de Saúde para a vacinação conforme as Notas Técnicas 176 e 177 do MS.

Recomenda-se que a população que já tem 40 anos ou mais de idade não gestantes e não puérperas vacinadas inicialmente com vacinas contra COVID-19 ( Coronavac, Astrazeneca e Pfizer) e tem o intervalo de 4 meses da última da dose de reforço (3 dose) procure o posto de vacinação p/ atualizar a caderneta de vacinação (quarta dose)

Indivíduos com 18 a 39 anos de idade que iniciaram o esquema com a vacina Janssen e já completaram 4 meses do primeiro reforço (2 dose) devem tomar o segundo reforço (3 dose).

Pessoas com 40 anos ou mais de idade que tomaram inicialmente a vacina Janssen, após 4 meses do Segundo reforço ( 3 dose) precisam receber o terceiro reforço (4 dose).