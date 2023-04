Goiânia e Aparecida liberam bivalente para pessoas com comorbidade

Os moradores de Goiânia e Aparecida de Goiânia pertencentes ao grupo de pessoas com comorbidades já podem tomar a vacina bivalente contra a Covid-19. Para receber a dose de reforço feita pela Pfizer, pessoas com comorbidades de 12 a 59 anos de idade não precisam apresentar documentos para comprovar a doença, sendo suficiente a autodeclaração.

Em nota divulgada para a imprensa, a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás informa que a campanha de vacinação com a dose bivalente está em andamento e as salas de vacinas estão abastecidas. Portanto, o novo grupo liberado pelo Ministério da Saúde já pode procurar as unidades de saúde para se vacinar.

Em Goiânia, 72 salas de vacinação estão com atendimento diário das 8h às 17h. Durante os finais de semana e feriados, há três locais que também funcionam no mesmo horário: Centro Municipal de Vacinação (CMV), Ciams Urias Magalhães e Ciams Doutor Domingos Viggiano, antigo Ciams Jardim América. Em Aparecida de Goiânia, a vacina bivalente da Pfizer está disponível em todos os 36 postos de vacinação do município, no caso, nas 34 Unidades Básicas de Saúde (UBS), na Central de Imunização e na Maternidade Marlene Teixeira. Nas UBSs, a vacinação ocorre de segunda à sexta, das 7h30 às 16h30. Na Central de Imunização, ocorre de segunda à sexta, das 8h às 18h; e aos sábados, das 8h às 13h. A sala da Maternidade Marlene Teixeira está aberta durante a semana, das 8h às 18h. Os postos de Aparecida de Goiânia não funcionam em feriados e pontos facultativos.

Em comunicado para a imprensa, o Secretário de Saúde de Goiânia, Durval Pedroso, alertou o novo grupo prioritário sobre a vacina bivalente. “De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, podem tomar a bivalente quem já recebeu ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário, e também é preciso respeitar o intervalo mínimo de quatro meses da última dose recebida”, adverte. O secretário também aconselha a todos que ainda não completaram o ciclo vacinal ou que estão com alguma dose em atraso que procurem uma unidade de saúde. “Precisamos nos conscientizar de que as vacinas estão disponíveis, são seguras e salvam vidas”, completa.

53 MIL VACINADOS

O Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, Yves Ternes, informa que apenas 53 mil pessoas foram vacinadas com a nova dose, e destaca a importância da ampliação dos grupos e da vacinação, em especial em um período pré-inverno. “Com o inverno começando em maio, a temperatura tende a cair, o que pode levar a um aumento de aglomerações e, consequentemente, a um possível favorecimento do vírus”, afirma. O superintendente ainda diz, com certeza, que qualquer informação falsa sobre as vacinas poderá ser rapidamente rebatida com os resultados. “Pode ser que as pessoas vacinadas venham a sentir alguns sintomas leves, mas são efeitos colaterais esperados. É possível ver que a vacinação está prevenindo internações e óbitos por Covid-19, possuindo alta efetividade no combate à doença”, finaliza. (João Pedro Santos Ferreira é estagiário do GJC em convênio com a UFG)