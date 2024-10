Goiânia elege vereador mais idoso das capitais do Brasil; veja quem é

Com o resultado das eleições municipais de 2024, a Câmara de Goiânia terá, a partir de 2025, o vereador mais idoso entre as 26 capitais do país. Aos 79 anos, Sebastião Peixoto (PSDB), conhecido como Tião Peixoto, foi eleito com 5.726 votos, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nas redes sociais, o tucano comemorou a vitória ao lado de apoiadores e amigos. “Foram 5.726 votos de confiança, 5.726 votos esperança e amor!”, disse Tião em um trecho de uma das publicações.

Filho de Tião Peixoto, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) Bruno Peixoto também usou as redes sociais para celebrar a vitória do pai. “Meu pai, aos quase 80 anos de idade, é o (vereador) mais idoso eleito entre todas as capitais brasileiras e um dos mais idosos em todo o país”, enfatizou.

Trajetória

Nascido em 1945, Tião Peixoto foi candidato para o mesmo cargo em 2020, pelo DEM (atual União Brasil), quando assumiu a vaga por 121 dias, quando o titular Paulo Magalhães se licenciou para atuar como assessor do governo estadual.

Para esta eleição, ele não declarou bens e informou cerca de R$ 150 mil em gastos da campanha. Peixoto também foi vereador entre 1997 e 2002.

Propostas do tucano

Com o projeto CMAIS65, Tião Peixoto destacou durante a campanha a sua vontade em oferecer mais oportunidades e dignidade para os idosos. Outro projeto do tucano é a oferta de cursos profissionalizantes para jovens e adultos.

Confira lista dos vereadores mais idosos das capitais