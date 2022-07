Goiânia está há dois meses sem chuva, e estado é de alerta

Goiânia está há 57 dias sem chuvas e não há previsão para os próximos dias. Gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim diz que Goiás está dentro da previsão para o período e que a tendência é que os próximos dias sejam cada vez mais secos. “Agosto e setembro ocorrem os menores índices de umidade.”

Sobre vazão do Rio Meia Ponte, ele detalha que a medição de segunda-feira foi de 9.292 litros por segundo. No mesmo período do ano passado, na medição do dia 11 de julho de 2021 foi de 6.715 litros por segundo. O gerente do Cimehgo afirma que está dentro do esperado, mas que é necessário que empresas, indústrias e moradores tomem as medidas para evitar desperdício de água.

Outras cidades em Goiás já chegam a 70 dias sem chuva. Porangatu, por exemplo, no norte goiano, registrou precipitações de 6 mm no início de março. De acordo com André Amorim, em agosto e setembro Goiás poderá ter registros de chuvas, mas irregulares e poucas. “A climatologia é baixa, tendo média de 20 a 30 mm, mas podem ocorrer em um único dia.”

Ele reforça que o período de estiagem em Goiás é de maio a outubro e que apenas a partir do décimo mês do ano a chuva retornará com maior intensidade.