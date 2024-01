Goiânia está sem vacina contra HPV

Os postos de saúde de Goiânia estão sem estoque da vacina contra o papilomavírus humano (HPV). Na Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também não há doses guardadas. A pasta afirma que recebeu apenas 960 doses do imunizante neste ano. Para atender a demanda da rede municipal, seriam necessárias aproximadamente 5 mil doses por mês. A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) diz que recebeu 30 mil doses do Ministério da Saúde em 2024 e que a distribuição será realizada a partir da próxima segunda-feira (29).

No Sistema Único de Saúde (SUS), a vacina contra o HPV é destinada para meninos e meninas com idade de 9 a 14 anos. O poder público oferece o imunizante quadrivalente, que protege contra quatro tipos diferentes de HPV: 6, 11, 16 e 18. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de seis meses. Na rede particular, a vacina chega a ser encontrada por R$ 600. A vacinação contra o HPV foi incluída no calendário nacional de vacinação com o objetivo de prevenir o câncer do colo do útero associado à infecção pelo vírus, que pode levar as mulheres à morte. Nos homens, na maioria das vezes, o HPV ocasiona lesões no pênis.

Em 2023, Goiânia recebeu 40,2 mil doses da vacina contra o HPV. Entretanto, de acordo com a SMS, desde outubro do ano passado a quantidade de doses recebidas mingou. O único recebimento deste ano ocorreu na última quarta-feira (17). A SES-GO destacou que a cota de janeiro de 2024 já foi enviada pelo Ministério da Saúde e as demais datas de entrega serão informadas dentro do mês. Em 2023, a SES-GO recebeu 202,2 mil doses da vacina contra o HPV e distribuiu 221,4 mil. A quantidade distribuída foi maior do que a recebida porque a secretaria contava com estoque do ano anterior.

Em Goiânia, segundo os dados da última série histórica (março de 2021), a cobertura vacinal contra o HPV na população feminina foi de 65,51% na primeira dose e 45,96% na segunda dose. Na população masculina, a cobertura foi de 37,99% na primeira dose e 21,78% na segunda dose. Um estudo da Fundação do Câncer do ano passado mostrou que, entre as 27 capitais brasileiras, Goiânia teve o oitavo pior desempenho na cobertura da primeira dose da vacina contra o HPV na população feminina.

Entretanto, a população goianiense tem demonstrado interesse pela vacinação contra o HPV. Em 2023, o ‘Dia D’ da vacinação ocorreu em 7 de outubro. Em Goiânia, a HPV quadrivalente foi a vacina mais procurada. Foram aplicadas 1,6 mil doses em pessoas de todas as faixas etárias, sendo a maioria delas naquelas com 15 anos ou menos. A segunda vacina mais procurada foi a Pfizer Pediátrica.

Campanha

O ‘Dia D’ fez parte da campanha de multivacinação em Goiás, que foi realizada entre 30 de setembro e 14 de outubro de 2023. O intuito era atualizar a caderneta de crianças e adolescentes com até 15 anos de idade. Durante toda a campanha, foram disponibilizados 18 imunizantes contra mais de 30 doenças nas salas de vacinação de todos os municípios goianos. A campanha fez parte de mais uma etapa do Movimento Nacional pela Vacinação, iniciado em fevereiro de 2023 pelo Ministério da Saúde.

A vacina contra o HPV começou a ser ofertada pelo SUS em 2014. Em 2015, a cobertura da primeira dose atingiu o ápice em Goiás: 97,57%. Desde então o número vem apresentando queda. Em 2023, de acordo com dados parciais de outubro do ano passado, ela estava em 67,46%. A cobertura vacinal do ano passado é ainda menor quando analisada a segunda dose: 49,44%. Em Goiás, a maior cobertura referente à segunda dose na população feminina foi em 2017: 58,06%.

O cenário da cobertura vacinal entre a população masculina é ainda mais delicado. Reportagem do Daqui publicada em outubro de 2023 mostrou que dados parciais daquele mês apontavam uma cobertura de apenas 41,16% para a primeira dose e de 22,84% para a segunda dose. A vacina contra o HPV começou a ser ofertada para a população masculina em 2017. Desde então, o ápice da cobertura vacinal em Goiás ocorreu em 2020, quando a da primeira dose atingiu 51,94% e a da segunda dose 24,21%.

A reportagem questionou o Ministério da Saúde sobre quando novas doses da vacina contra o HPV serão enviadas para Goiás, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.