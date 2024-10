Goiânia faz 91 anos exportando empreendedorismo

Goiânia completa 91 anos nesta quinta-feira, 24 de outubro, colecionando diversos títulos para se orgulhar. A capital goiana é a 15ª economia nacional, considerando o PIB, e a sexta melhor para se investir em imóveis, de acordo com a consultoria Urban Systems.

No empreendedorismo, o goianiense também demonstra o seu destaque. Só nos últimos 12 meses (de outubro de 2023 a setembro de 2024), dados da Junta Comercial de Goiás (Juceg) apontam que foram abertas 38.314 empresas - superando o período anterior equivalente, quando foram abertas 37.519.

Na área de franquias, Goiás vem tendo o melhor desempenho no cenário nacional e Goiânia é o grande celeiro de novos negócios. Seja em números de unidades ou de faturamento, as franquias crescem ano a ano no Estado pelo menos desde 2020, conforme levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Franquias (ABF).

A entidade aponta que Goiás registrou a presença de 6.335 unidades de franquias no primeiro semestre deste ano. O número é 6,7% maior que o do mesmo período de 2023, quando havia 5.937 unidades. Os dados indicam que Goiás deve se manter em posição de destaque entre as unidades federativas quanto ao crescimento de faturamento das franquias.

=O último ranking divulgado pela ABF, considerando os primeiros semestres de 2022 e de 2023, mostra que o Estado conquistou a primeira colocação nesse quesito, com crescimento de 35%, à frente de Minas Gerais (28%), Bahia (28%) e Espírito Santo (27%).

Muitas destas franquias são negócios que nasceram em Goiás e estão se expandindo para o resto do País e até para o exterior. Conheça duas iniciativas.

Enfermeira goiana revoluciona segmento de massagens com franquia sem hora marcada

A Fast Massagem, criada pela enfermeira Mayra Morais, já nasceu com um modelo inovador de franquia, com os diferenciais de ser a primeira do segmento a atender sem hora marcada, atingindo um crescimento acelerado em um mercado cada vez mais competitivo, o da beleza.

Em um ano, já atingiu a marca de 10 unidades contratadas, sendo que quatro já estão em operação. A primeira unidade foi vendida no bairro Jardim Goiás, em Goiânia, no segundo dia de operação. "O sucesso inicial nos surpreendeu, e isso nos deu a confiança para continuar expandindo", afirma Mayra.

A enfermeira já atuava no segmento de massagens estéticas há 11 anos, e chegou a ter duas clínicas, que foram fechadas com o advento da pandemia. Mas, em 2023, ela reacendeu seu negócio, fundando a Fast Massagem em sociedade com o empresário Eduardo Pacheco e o médico Rodrigo José, dentro do modelo de franquia.

A enfermeira atribui parte do crescimento ao desenvolvimento de protocolos exclusivos que foram cuidadosamente elaborados para oferecer uma experiência única. "Nossa proposta é transformar a massagem em uma arte, onde nossos profissionais não apenas tratam o corpo, mas também conectam mente e alma", complementa. Essa abordagem tem atraído um número crescente de clientes e gerado um forte reconhecimento da marca.

Mas empreender apresenta seus desafios. Mayra ressalta que, embora a abertura de novas unidades tenha sido facilitada pela demanda crescente, manter a qualidade e a inovação em um crescimento tão rápido é um aspecto desafiador. “É crucial entender as necessidades do cliente e se adaptar rapidamente”, opina. Ela também enfatiza a importância de um bom planejamento e de uma análise de mercado cuidadosa, especialmente ao entrar em novas cidades.

Imobiliária goiana chega ao exterior

Embora o brasileiro esteja adquirindo a cultura de investir no mercado financeiro, o imóvel continua sendo um dos ativos mais valorizados. Foi surfando neste mercado que os corretores de imóveis Ronaldo Dantas, Victor Albuquerque e Leandro Batista fundaram a My Broker Soluções Imobiliárias, trilhando uma trajetória impressionante no mercado imobiliário.

Com apenas 13 anos de trajetória, a empresa, que apresentava um volume de vendas de 48 milhões em 2016, alcançou a marca de 2,9 bilhões em 2023, expandindo seu time de 40 para 2.200 corretores.

A My Broker passou de uma única unidade para 62, alcançou outros 11 Estados (além de Goiás) e, agora, inclui em seu portfólio operações internacionais em Porto (Portugal) e Orlando (EUA). A previsão é chegar a 80 unidades até o fim do ano. Parte dessa expansão se deve ao sistema de franquias adotado pela empresa neste ano. Das 62 unidades em operação, 24 estão inseridas nesse modelo.

De acordo com Ronaldo Dantas, desde 2017 a My Broker estudava uma metodologia para desenvolver as franquias de forma eficiente. “Hoje, nós conseguimos estruturar um modelo de transferência de cultura, educação corporativa, investimento em sistema e incentivos para a equipe. Com isso, passamos a nos sentir confortáveis para nos espalharmos como franquia”, comenta.

Além do sucesso na área de vendas, a My Broker passou a atuar também no setor de incorporação, desenvolvendo seus próprios projetos. A empresa sempre atuou como um braço das incorporadoras parceiras, contribuindo com um conhecimento profundo das demandas do público e pontos de melhoria.