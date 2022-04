Goiânia faz 'Dia D' de vacinação contra gripe e sarampo; 66 postos imunizam também contra Covid-19

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibiliza neste sábado (30), 66 pontos para o dia D de vacinação contra Influenza (gripe) e Sarampo. O dia também será de vacinação contra a Covid-19.

Segundo a prefeitura, o objetivo é mobilizar todos os grupos prioritários para imunização com as duas vacinas. “Sabemos que a vacina ajuda a reduzir as complicações, internações e até óbitos. Por isso, montamos uma grande estrutura para o dia D. Convocamos todos que podem se vacinar nesta etapa”, afirma prefeito Rogério Cruz.

Público-alvo

A partir deste sábado, o público-alvo apto a tomar as vacinas contra gripe e sarampo será ampliado. No caso da Influenza, além dos idosos, trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas (que já estão sendo imunizados), poderão se vacinar: crianças de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), professores, indígenas, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, dentre outros.

Dentro do grupo de comorbidades, estão incluídos os imunossuprimidos, que precisam apresentar qualquer comprovante, como receita e relatório médico para serem vacinados.

Já no caso do sarampo, além dos trabalhadores da saúde, passam a ser vacinadas também as crianças de seis meses a menores de 5 anos. A campanha para todos os grupos segue até o dia 3 de junho. “A partir desta data, a vacinação será aberta para toda população”, informa o secretário de Saúde, Durval Pedroso.

Locais e horários da vacinação

Além de unidades de saúde, que terão atendimento das 8h às 17h, haverá vacina no Goiânia Shopping (das 10h às 17h), e no Conselho Regional de Farmácia (das 8h30 às 14h30). Nas duas vans da VacinAção será das 8h às 16h. Uma das vans estará na Igreja de Cristo em Células, na Avenida Fonte Nova com Rua FN2, Área 2, Jardim Fonte Nova, Região Noroeste, e a outra no Campo Morada do Ipê, na Avenida Planície com Rua W7, Setor Morada do Ipê, Região Norte.

A prefeitura divulgou a lista completa dos locais de vacinação.

Aparecida de Goiânia

Além da capital, Aparecida de Goiânia também realiza do Dia D de vacinação neste sábado (30). Ao todo, serão 39 postos em funcionamento, incluindo os dois shoppings centers da cidade: Aparecida e Buriti, que oferecerão o serviço das 10h às 18h. Além disso, as salas de vacinação de 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionarão das 8 às 16h, bem como a Central de Imunização, que estará aberta das 8 às 18h. Veja os locais:

Entre 8h e 18h

- Central de Imunização

Entre 8h e 16h

- UBS Andrade Reis

- UBS Colina Azul

- UBS Bairro Cardoso

- UBS Delfiore

- UBS Alto Paraíso

- UBS Bandeirantes

- UBS Bairro Ilda

- UBS Independência

- UBS Buriti Sereno

- UBS Campos Elíseos

- UBS Cândido de Queiroz

- UBS Caraíbas

- UBS Chácara São Pedro

- UBS Cruzeiro do Sul

- UBS Independência Mansões

- UBS Jardim Bela Vista

- UBS Jardim Boa Esperança

- UBS Jardim dos Buritis

- UBS Jardim dos Ipês

- UBS Jardim Florença

- UBS Jardim Olímpico

- UBS Jardim Paraíso

- UBS Jardim Tiradentes

- UBS Madre Germana

- UBS Nova Olinda

- UBS Papillon Park

- UBS Parque Trindade

- UBS Pontal Sul II

- UBS Residencial Anhambi

- UBS Residencial Garavelo Park

- UBS Retiro do Bosque

- UBS Jardim Riviera

- UBS Rosa dos Ventos

- UBS Santa Luzia

- UBS Santo André

- UBS Veiga Jardim