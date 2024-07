Goiânia ganha rota sertaneja com 10 bares e 21 shows

Com o título de Capital Sertaneja do país, Goiânia dá mais um passo para homenagear o estilo musical. É a Rota Sertaneja, iniciativa que será lançada nesta quinta-feira (4), às 18 horas, durante a Expo Turismo, no Centro de Convenções de Goiânia.

Entre o meses de agosto e outubro deste ano, 10 bares e restaurantes da cidade vão oferecer 21 shows. Nos dias dedicados ao evento, não será cobrado couvert artístico. Além de aproveitar as apresentações musicais, o público poderá degustar petiscos que foram criados especialmente para a rota com preços promocionais.

A iniciativa é da Abrasel, Sindibares e Agetul e também busca fomentar o turismo local e impulsionar bares e restaurantes da capital.

Para os organizadores, essa será uma oportunidade para turistas e moradores locais conhecerem diferentes cenários do sertanejo.

Os bares participantes são: Bahrem RP, Bahrem Eldorado, Bar e Restaurante Pilão, Tela Quente Bar, Arizona Cervejaria, Village Trinta e Três, Botequim Agora, Cumpadi Bar e Restaurante, Tribos do Espeto, Black Ball Snooker Bar e Piry Cozinha Nordestina.

A programação com shows será divulgada nos próximos dias.