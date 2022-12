Goiânia inicia cadastro antecipado de matrícula nesta segunda-feira (5)

Começa nesta segunda-feira (5) a fase de cadastro antecipado de matrícula para escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e Centros de Educação Infantil (CEIs), em Goiânia. Segundo informou a Secretaria Municipal de Educação (SME), nesta etapa, as famílias inserem as informações pessoais no formulário disponível no site da prefeitura e informam se fazem parte dos grupos com prioridade de acesso às vagas na Educação Infantil.

O cadastro antecipado deve ser preenchido com número do CPF, endereço, telefone para contato e dados socioeconômicos da família. Para 2023, 50% das vagas serão reservadas para os dois grupos prioritários, que incluem “filhos de mães trabalhadoras” e “beneficiários de programas sociais do Governo Federal”, e os outros 50% serão destinados para o público em geral.

Assim que o cadastro antecipado for finalizado, se os interessados em vagas da Educação Infantil optarem pelo grupo de filhos de mães trabalhadoras, o sistema informará automaticamente sobre a necessidade de validação/confirmação dos dados em uma das cinco Coordenadorias Regionais de Educação (CRE). Para que possam ser incluídas neste grupo prioritário, as mães devem comprovar vínculo formal de trabalho.

As celetistas, servidoras públicas e microempreendedoras individuais, também devem apresentar os documentos comprobatórios. No caso de trabalhadoras autônomas, é necessário comprovar a contribuição no Regime Geral de Previdência Social. Já os beneficiários do programa Bolsa Família/Auxilio Brasil, caso o sistema não faça a validação automática, os responsáveis deverão confirmar os dados em uma das CREs, a partir do dia 5 de dezembro.

Confira o endereço de todas as Coordenadorias Regionais de Educação para confirmação das informações cadastrais em caso de grupos prioritários:

– CRE Brasil de Ramos Caiado

Telefone: 62 3558-5681 / 3558-5684

Endereço: Rua Professor Lázaro Costa, Q.167, Lt.10 – Cidade Jardim

– CRE Central

Telefone: 62 3524-1664 / 1729 / 1730

Endereço: Rua 243, Q.77, Lts.26-29 – Leste Universitário

– CRE Jarbas Jayme

Telefone: 62 3524-1720 / 1722

Endereço: Rua C-75, QD. APM, Lt. APM – Setor Sudoeste

– CRE Maria Helena Batista Bretas

Telefone: 62 3524-2490 / 2491

Endereço: Avenida Goiás Norte, Q. 68, Lt.01 – Setor Urias Magalhães

– CRE Maria Thomé Neto

Telefone: 62 3524-5622 / 2202 / 5636

Endereço: Rua C-165, Qd.588, Lt. APM – Nova Suíça