Goiânia inicia renovação de matrículas para estudantes veteranos

A Prefeitura de Goiânia abre o processo de renovação de matrículas para 2023, nesta quarta-feira (16). Neste momento, são atendidos os estudantes veteranos da Rede Municipal de Ensino. O processo é realizado de maneira presencial nas próprias escolas e unidades educacionais onde as crianças estão matriculadas neste ano.

A renovação de matrícula é feita pelos pais e responsáveis legais, que devem, obrigatoriamente, apresentar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cartão de Vacinação atualizado dos alunos. O prazo é até o dia 30 de novembro.

As famílias que têm a intenção de transferir os estudantes entre unidades da própria Rede Municipal de Ensino, devem aguardar até o dia 23 de dezembro para realizar, via internet, por meio do portal sme.goiania.go.gov.br, no ícone E-Matrícula, o procedimento de transferência.

O cronograma de matrículas para 2023 prevê, ainda, o início do Cadastro Antecipado para os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e Centros de Educação Infantil (CEIs) para o dia 05 de dezembro. Nesta fase, os pais e responsáveis devem cadastrar informações pessoais das crianças no sistema da Prefeitura de Goiânia.

Após o cadastro antecipado de dezembro e a fase de validação das informações inseridas no sistema, pais e responsáveis devem solicitar as vagas a partir de janeiro de 2023. Para escolas, a efetivação das matrículas de novos estudantes ocorrerá a partir do dia 05 de janeiro. Para Cmeis e CEIs, a solicitação de vagas deverá ser realizada a partir do dia 12 de janeiro.