Goiânia Kino Mostra começa nesta quarta-feira (22) no Cine Lume Ritz

A primeira edição da Goiânia Kino Mostra será realizada entre essa quarta-feira e domingo, de 22 a 26 de maio, com exibições na sala Sesc do Cine Lume Ritz e ações de formação no Coletivo Centopéia, em Goiânia.

Realizado pelo Espaço Kino, o evento conta mais de 50 curtas-metragens e dois longas-metragens, com produções nacionais premiadas nos grandes festivais nacionais e internacionais, sendo a maioria inéditos no Estado. Entre o catálogo de exibição estão produções como o documentário ‘Exotismos’ (2024), da diretora Alessandra Gama, e o curta ‘Fantasma Neon’ (2022), do diretor Leonardo Martinelli.

O ambiente da mostra tem acessibilidade em libras, com legendas e para cadeirantes, sendo todas as exibições com entrada gratuita. O evento busca refletir e debater o que há de mais destacado e promissor na nova produção audiovisual brasileira, nos formatos de curta e longa-metragem, em qualquer gênero.

A Goiânia Kino Mostra é composta por vários programas, incluindo Kino Mostra Brasil, Kino Mostra Goiás, Kino Mostra de Longas-Metragens, Mostra Kino Kids e Mostra Kino Teens. “A Goiânia Kino Mostra é uma oportunidade única para celebrarmos a diversidade e a riqueza do cinema brasileiro, ao mesmo tempo em que promovemos a formação e o debate sobre a produção audiovisual”, destaca Isaac Brum, organizador do evento.

A programação completa do evento inclui a abertura no dia 22 de maio, às 19h, com a Sessão 1 do Kino Mostra Goiás, seguida de bate-papo com realizadores. Nos dias seguintes, haverá diversas sessões temáticas, incluindo a Kino Mostra Brasil, Mostra Kino Teens, Mostra Kino Kids e Kino Mostra de Longas-Metragens.

A cerimônia de encerramento e premiação acontecerá no dia 26 de maio, às 19h, seguida por uma sessão especial de longas-metragens. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes de cada sessão na bilheteria do Cine Lume Ritz, localizado na Rua 8, 501, Setor Central, Goiânia. Mais detalhes sobre a programação podem ser encontrados no site oficial do evento: Kino Mostra.

O evento é realizado pelo Espaço Kino. Fundado pelo diretor Isaac Brum, o espaço foi idealizado como uma extensão das atividades da produtora Sublimação Filmes, e oferece cursos e oficinas na área do audiovisual desde 2018. Atualmente, o Espaço Kino funciona como um coletivo de profissionais que atuam tanto na produção quanto na formação audiovisual.

Serviço: O que: 1ª Goiânia Kino Mostra

Quando: 22 a 26 de maio de 2024

Onde: Cine Lume Ritz (R. 8, 501 - St. Central, Goiânia - GO)

Ingressos: Gratuitos, retirada na bilheteria a partir de 1h antes da sessão

Capacidade: Sala Sesc do Cine Lume Ritz Goiânia, 234 pessoas