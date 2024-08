Goiânia lidera a lista com a maior nota no ranking do Índice de Progresso Social (IPS)

BÁRBARA FERREIRA

O Índice de Progresso Social (IPS) de 2024 elencou as dez cidades goianas que oferecem melhor qualidade de vida aos moradores. Goiânia lidera a lista, com a maior nota no ranking que avaliou os 246 municípios de Goiás segundo indicadores socioambientais. Veja a lista completa abaixo.

10 melhores municípios de Goiás no IPS Brasil 2024:

Goiânia - 70,49

Goianésia - 65,85

Nova Aurora - 65,69

Catalão - 65,35

Urutaí - 65,11

Cachoeira Dourada - 65,10

Alto Horizonte - 65,04

Ceres - 64,99

Lagoa Santa - 64,98

Itumbiara - 64,82

O IPS é uma ferramenta de gestão territorial baseada em dados públicos, e aponta áreas de destaque e pontos que os municípios precisam de melhorias. Os dados avaliam se o município garante e protege direitos básicos das pessoas, como moradia, alimentação e segurança, se possuem acesso à informação e se são tratadas igualmente.

Para as notas, não foram avaliados os investimentos dos municípios, mas os resultados de fato, segundo o IPS. As notas vão de 0 a 100, e contemplam três dimensões principais: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades.

Dentre estas dimensões, são avaliados: Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, Água e Saneamento, Moradia, Segurança Pessoal, Acesso ao Conhecimento Básico, Acesso à Informação e Comunicação, Saúde e Bem-estar, Qualidade do Meio Ambiente, Direitos Individuais, Liberdades Individuais e de Escolha, Inclusão Social e Acesso à Educação Superior.

Goiânia

A capital do estado levou a melhor nota, com média de 70,49 no IPS. Segundo a pesquisa, Goiânia tem destaques positivos em duas dimensões, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades. As notas foram de 72,63 e 58,28, respectivamente. Goiânia já foi considerada a segunda capital brasileira com melhor desempenho em qualidade de vida.

Em Fundamentos do Bem-estar, os melhores indicadores do município são: baixo índice de abandono no Ensino Fundamental, densidade de internet banda larga fixa, densidade telefonia móvel e áreas verdes urbanas.

Em Oportunidades, os melhores indicadores são: acesso a programas de Direitos Humanos, existência de ações para direitos de minorias, índice de atendimento à demanda da justiça, taxa de congestionamento líquido de processos, acesso à cultura, lazer e esporte, baixo índice de gravidez na adolescência (<19), empregados com ensino superior, mulheres empregadas com ensino superior e nota média no Enem.

Já em Necessidades Humanas Básicas, mesmo com a nota mais alta, 80,56, o desempenho do capital foi considerado neutro, e não há destaques, positivos ou negativos. Neste caso, são avaliados cobertura vacinal, hospitalizações, mortalidade, mortalidade infantil até cinco anos, subnutrição, abastecimento de água via rede de distribuição, esgotamento sanitário adequado, índice de abastecimento de água, domicílios com coleta de resíduos, iluminação elétrica, paredes e pisos adequados, assassinatos de jovens, mortes por acidentes de transportes, assassinatos de mulheres e homicídios, e outros.

Pior avaliação

Em contrapartida, o município goiano com a pior avaliação foi Mundo Novo, no Norte do Estado. Apresentou nota de 49,06 e áreas que precisam de atenção como esgotamento sanitário adequado, mortes por acidentes de transporte, assassinatos de mulheres, cobertura de internet móvel, mortalidade entre 15 e 50 anos, áreas verdes urbanas, índice de atendimento à demanda de justiça, gravidez na adolescência (<19) e nota média no ENEM.

Índice de Progresso Social

O IPS Brasil é uma colaboração entre o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Fundação Avina, Centro de Empreendedorismo da Amazônia, iniciativa Amazônia 2030, Anattá - Pesquisa e Desenvolvimento, e o Social Progress Imperative.