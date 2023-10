Goiânia não terá ponto facultativo na segunda-feira (23), diz prefeitura

A Prefeitura de Goiânia informou que não haverá ponto facultativo na próxima segunda-feira (23). Os serviços oferecidos pelo município e as repartições públicas irão funcionar normalmente às vésperas do aniversário da capital.

A informação foi enviada ao DAQUI na manhã desta sexta-feira. Os serviços públicos serão paralisados somente no aniversário da capital que é comemorado na próxima terça-feira (24).

Goiânia completa 90 anos e conta com uma extensa programação cultural gratuita agita o mês de outubro. Nesta sexta-feira (20) o show é por conta da dupla Gian e Giovani. A dupla Rio Negro e Solimões se apresenta no dia 23, e o cantor Leonardo no dia 24. Um palco especial será montado na Estação Ferroviária, na Praça do Trabalhador, que receberá os principais shows.

O tradicional Desfile Cívico Militar acontece no dia 24, às 8h, na Avenida 24 de Outubro, com apresentação da Esquadrilha da Fumaça e de carros antigos.