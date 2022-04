Goiânia Noise anuncia programação com mais de 30 shows em 2022

A grande festa do rock independente brasileiro está de volta depois de dois anos suspensa por causa da pandemia do coronavírus. O 26º Goiânia Noise Festival vai acontecer entre os dias 16 e 22 de maio, com os quatro primeiros dias (de 16 a 19) dedicados a ações de formação e qualificação profissional nas áreas de produção e música, com palestras e oficinas no Instituto Gustav Ritter, e os três últimos (20, 21 e 22) com mais de 30 shows no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

A programação deste ano apresenta grandes nomes como Terno Rei, Ratos de Porão, Casa das Máquinas, Carne Doce, Assucena, Viper, Black Pantera e Far From Alaska e muitas novidades. Ao todo, são 38 bandas que vão se revezar em shows ininterruptos nos dois palcos montados no Palácio da Música. São artistas de todas as regiões do País e de várias gerações, linguagens, estilos e calibres que garantem um verdadeiro panorama do que de mais interessante anda acontecendo no rock independente brasileiro.

Um detalhe é que praticamente 70% da programação é formada por artistas locais, provando a força do rock goiano e reforçando o conceito do festival de valorizar, divulgar e fomentar o rock produzido no Estado. Entre os principais nomes, estão do Carne Doce, Two Wolves, The Galo Power, Sheena Ye, Desert Crows, Insanidade, Mechanics, A Última Theoria e do veterano baterista Moka, que comemora 50 anos de carreira.

O festival vai contar ainda com um terceiro palco, que será montado na Esplanada do Oscar Niemeyer, e que terá seu line-up divulgado nos próximos dias. Nesse palco, bandas novas vão se revezar e gravar suas apresentações. O chamado Estúdio Noise é mais uma ação que busca valorizar e fomentar a produção musical goiana. Todas as gravações serão depois disponibilizadas nas plataformas digitais. Os ingressos para o Goiânia Noise Festival já estão à venda no lojamonstro.com.br/ingressos-noise.

Programação

Sexta-feira, 20/5

19h – Sadis (GO)

19h30 – Synx (GO)

20h – Distopia (RO)

20h30 – Moka (GO)

21h – Caboclo Roxo (GO)

21h30 – Mundhumano (GO)

22h – Two Wolves (GO)

22h30 – Desert Crows (GO)

23h – Assucena (BA)

23h45 – Casa das Máquinas (SP)

0h45 – Terno Rei (SP)

Sábado, 21/5

17h – Bizarrones (GO)

17h30 – Red Sand King (GO)

18h – Maaju (GO)

18h30 – Fusage (PR)

19h – Sombrio (GO)

19h30 – Lobinho e os 3 Porcão (GO)

20h – Burning Rage (GO)

20h30 – Blowdrivers (GO)

21h – Roberta de Razão (ES)

21h30 – Macaco Bong (MT)

22h – Insanidade (GO)

22h30 – Jão e a Decadente Família Brasileira (SP)

23h – Black Pantera (MG)

23h45 – Carne Doce (GO)

0h45 – Ratos de Porão (SP)

Domingo, 22/5

17h – Blue Stalk (GO)

17h30 – America Boulevard (GO)

18h – Ousel (GO)

18h30 – Bad Distortion (GO)

19h – Riso do Abismo (GO)

19h30 – Sheena Ye (GO)

20h – Os Indomáveis & Sandoval Shakerman (GO)

20h30 – The Galo Power (GO)

21h – A Última Theoria (GO)

21h30 – Mechanics (GO)

22h – Viper (SP)

23h – Far from Alaska (RN)