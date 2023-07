Goiânia oferece cursos gratuitos de desenvolvimento de games, Motion Design e Photoshop

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), em parceria com a Saga, rede de escolas de games e arte digital, está ofertando cursos gratuitos de Desenvolvimento de games, Motion Design e Photoshop, em Goiânia. Podem se inscrever, até o dia 23 de julho, pessoas a partir dos 11 anos de idade.

Os interessados devem fazer a inscrição de forma presencial na Secretaria de Direitos Humanos ou pela internet, por meio do link https://saga.com.br. Os alunos também poderão escolher fazer as aulas de forma on-line ou presencial, na unidade da Saga em Goiânia.

Cada curso tem a duração de seis horas e não há limite de vagas. Após se inscreverem no site, a equipe da Saga entrará em contato com os alunos para informar os dias e horários disponíveis.

Os cursos da Saga oferecidos gratuitamente no portal do Cate são:

• Desenvolvimento aos games: Com uma introdução à ferramenta Unreal Engine, usada em jogos de franquias consagradas, como Fortnite, Mortal Kombat e Mass Effect, o aluno terá uma compreensão das mecânicas básicas, do sistema e do protótipo de jogo.

• Motion Design: Perfeito para quem sonha em ser motion designer, o curso apresenta as inúmeras possibilidades oferecidas pelo software After Effects. A área é uma das mais requisitadas no mercado de desenvolvimento de jogos eletrônicos.

• Introdução ao Photoshop: O aluno aprenderá a editar imagens e explorar a sua criatividade com a ferramenta Photoshop, o editor de imagens mais utilizado na indústria criativa. Inclusive, será ensinado como criar uma animação usando a técnica Cinemagraph.