Goiânia recebe 4ª edição da Feira de Louças, a partir desta quinta-feira (11)

A tradicional Feira de Louças, chega hoje a Goiânia e segue até sábado (13), na praça de eventos do Shopping Estação Goiânia, no Setor Central. O evento, que está em sua 4ª edição na capital, oferece milhares de itens como aparelhos de jantar, peças de decoração e jardinagem. Tudo com valores a partir de R$ 4,99.

O evento funciona das 9 às 20 horas e no sábado, das 16 às 20 horas. A entrada é um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas a instituições de caridade.

Organizadora da feira em Goiânia, Denise Ricarte conta que o evento itinerante teve início em Cambé, no Paraná, e ao longo de oito anos percorreu várias cidades.

Com uma expectativa de receber 1.000 visitantes, a organizadora explica que durante a realização da feira muitos itens serão repostos ou substituídos por outros. “Quem tiver disponibilidade, poderá vir mais de um dia e aproveitar ainda mais”, salienta. Denise reforça ainda que além de prestigiar a exposição, os visitantes estarão contribuindo com a ação social da Feira de Louças. “Isso porque, todos os alimentos arrecadados serão destinados a instituições carentes da cidade”, salienta.

Serviço: Feira de Louças

Data: 11 a 13 de abril

Horário: Quinta e sexta-feira, das 09h às 20h, e sábado das 16h09h às 20h

Local: Praça de eventos do Shopping Estação Goiânia, na Av. Goiás 2151, Goiânia, GO, 74063-01