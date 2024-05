Goiânia recebe a 1º edição do Bazar Estação das Plantas, neste sábado

Os amantes de plantas e jardinagens da capital já têm um compromisso marcado para este fim de semana. É que neste sábado (04), das 09h às 18h, o Shopping Estação Goiânia, no Setor Central, recebe a 1° edição do bazar Estação das Plantas, um evento que trará uma enorme variedade de espécies, como cactos, suculentas, orquídeas, rosas do deserto, folhagens, arranjos de kokedamas e outros itens. A exposição será no estacionamento do centro de compras, com entrada gratuita.

Além de poder apreciar um pouco da beleza desse universo das plantas, o público ainda contará com um workshop sobre o cultivo de cactos e suculentas, ministrado pela jornalista Irene Cavalcante, a partir das 14h30. Uma seleção de 100 plantas ornamentais estará disponível para presentear os primeiros visitantes do bazar, que estiverem seguindo o perfil @estacaodasplanta.gyn no Instagram.

Para Emerson Simeão, um dos organizadores do evento, a jardinagem pode ser uma forma eficaz de cuidar da saúde mental. “Estudos mostram que o contato com a natureza e o ato de cuidar das plantas pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade”, informa.

E para quem quer ingressar nessa rica jornada da jardinagem e cuidados com as plantas, Emerson dá uma dica: “as suculentas, que são consideradas as plantas mais resilientes da natureza e que possuem facilidade de propagação e sobrevivência em solo pedregoso e pobre em nutrientes, além de serem mais resistentes ao sol pleno e ao calor intenso, são as mais indicadas para quem está começando no plantio”.

Plantas e sua saúde

Emerson é criador do canal no YouTube Rocinha das Suculentas & Cactos e desde 2019 é colecionador dessas espécies vegetais. Em seus vídeos na internet ele compartilha dicas de cuidados com as mudas de suculentas e cactos. Já a jornalista Irene Cavalcante mantém um canal no YouTube chamado Café com Plantas e Arte, onde também compartilha informações e dicas sobre o cultivo de suculentas e cactos. Desde 2018 ela trabalha com esse tipo de planta e atualmente está entre as cinco maiores produtoras de suculentas raras do Brasil.

Emerson e Irene se juntaram para criar o Bazar Estação das Plantas, com o intuito de divulgar esse tipo de cultivo, bem como os seus benefícios para a saúde mental e emocional. “A natureza nos ensina muitas lições, como o equilíbrio na nutrição, a limpeza das folhas secas, que podem ser trazidas para o nosso contexto, como a necessidade de uma alimentação saudável, limpeza de sentimentos negativos”, destaca Irene.

“Tem muita gente que gosta de plantas, sobretudo as suculentas, mas não domina as técnicas de cultivo e acaba perdendo suas plantinhas. Dessa forma, o workshop vai ao encontro dessa necessidade de aprender dicas simples, que vão ajudar a manter as plantas vivas e lindas”, afirma Irene. Ainda de acordo com ela, diversos são os benefícios ao cultivar plantas em casa. “Ao cuidar delas, trabalhamos o senso de responsabilidade e propósito, o que contribui para o nosso bem-estar emocional. E por serem plantas bonitas e decorativas, elas são capazes de trazer cor e alegria ao ambiente, além de estimular a criatividade e a conexão com a natureza”, informa.

Serviço: Estação Estação

Data: sábado, 04 de maio

Horário: das 09h às 18h

Local: estacionamento do Shopping Estação Goiânia, Av. Goiás, 2151 - Centro

Entrada gratuita.