Goiânia recebe curso gratuito de fotografia

Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do curso Histórias da Fotografia: usos, linguagens e poéticas. Os interessados podem se inscrever até o dia 25 no site www.goyazes.art.br de forma gratuita. As aulas serão ministradas no Centro Cultural da UFG, na Praça Universitária, de abril a junho, às terças e quintas-feiras, das 19h às 21h30.

Segundo o diretor da WA Imagem, o objetivo do curso é promover reflexões e estudos sobre a multiplicidade de abordagens teóricas e práticas da fotografia por meio de uma sequência de três módulos complementares, um a cada mês. "Queremos trazer aos amadores e estudiosos das imagens, conteúdos e professores reservados normalmente apenas aos espaços acadêmicos", destacou.

Aos interessados serão disponibilizadas 20 vagas, de forma gratuita e certificado de 84 horas, ao final do curso, que será dividido nos módulos: “ Origens da fotografia”, “Fotografia e Decolonialidade” e “ Imagem, Corpo e Paisagem”.

Ao final dos encontros, haverá um momento dedicado à orientação prática, que acontecerá por meio da leitura de portfólios dos participantes. O projeto é contemplado pelo edital de Ações Formativas, do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, edição 2023, e realizado pela WA Imagem Fotografia e Produção Cultural.



Serviço: Curso Histórias da Fotografia: usos, linguagens e poéticas

Inscrições: www.goyazes.art.br

Período de inscrição: até 25 de março de 2024

Demais informações: waimagem@gmail.com

Local: Centro Cultural UFG - Av. Universitária, 1533 - Setor Leste Universitário, Goiânia -GO