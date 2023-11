Goiânia recebe dois festivais gastronômicos no fim de semana

Dois festivais gastronômicos movimentam Goiânia neste fim de semana. O Festival Goiânia Gourmet é realizado no Stand da FGR ao lado do Centro Cultural Oscar Niemeyer, enquanto o Festival Parada Beer Fogo e Caneca acontece no Clube Jaó. Os eventos começaram na sexta, mas seguem até domingo com comidas variadas e atrações musicais.

No Goiânia Gourmet o público terá acesso a barracas de comida de expositores com opções atendem aos diversos paladares e orçamentos. O evento tem entrada franca. Para os fãs de culinária asiática, a Ishiban Yaksoba oferece yaksoba de frango, filé e misto, por 27 reais e serve uma pessoa. Os amantes da tradicional culinária goiana também podem aproveitar as variadas opções da iguaria na Pamonha Divina. Serão servidas pamonhas de sal, doce e a moda (pimenta, linguiça suína e cebolinha), todas com queijo, no valor de 15 reais. O restaurante João Carreteiro também oferece uma porção de arroz carreteiro por 25 reais.

Já o Festival Parada Beer conta com mais de 15 estandes de cervejas artesanais com mais de 100 opções de rótulos de cervejas dividido entre 20 estandes de cervejarias regionais e nacionais. De acordo com Thiago Franco, organizador do evento, haverá cervejas para todos os gostos: intensas, escuras, amargas e frutadas, que irão harmonizar com todos os tipos de comida servidas no festival.

Os pratos terão foco nos ingredientes regionais e servirão opções diversas como hambúrguer, carnes, peixes, crepes e sorvetes. Entre os restaurantes participantes do evento estão: Bar do Piri, Mafuá Burguer, Dororó Burguer, Mourão, Cantinho Frio e Gelato Borelli. Além das variedades de alimentação o festival também terá palestras e workshops sobre cervejas artesanais e gastronomia.

Atrações Musicais

Além das opções gastronômicas, o Festival Parada Beer Fogo e Caneca também terá atrações musicais de peso. Na sexta-feira, o evento contou com a banda de rock brasiliense Raimundos, assim como a banda goiana Projeto Supernova. Neste sábado, as bandas locais é que tomarão conta da festa, com Clube Retrô, Código 62 e apresentação de Supernova novamente ao som dos sucessos de Coldplay, além dos Djs Fábio Ferraz, Mucio e Ani. O terceiro dia de evento inicia as suas atividades a partir das 12 horas e mistura samba e rock com shows de Maíra Lemos, Código 62 e os DJs Fábio Ferraz e Ani.

Os ingressos para o Parada Beer estão disponíveis no site Alpha Tickets. O preço da entrada inteira é de 80 reais. Para aqueles que não possuem documentação de meia entrada é possível adquirir o ingresso pela metade do preço levando 1kg de alimento não perecível. Menores de 18 anos só podem entrar no evento acompanhados dos responsáveis.

Já o Goiânia Gourmet terá atrações para crianças além de apresentações musicais de diversos artistas goianos. Em simultâneo ao evento, acontece no mesmo local o Festival GO Rock & Afins que terá participação de Grace Carvalho, Maíra Lemos, Liga Joe, Casa Bizantina, Mauricio e Eduardo, Chal, Manso, André Mols, Dante Ventura e Nila Branco.