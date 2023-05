Goiânia recebe exames gratuitos para descobrir doenças respiratórias

Goiânia recebe do dia 31 de maio até 2 de junho, das 8h às 17h o mutirão de exames de espirometria – que auxilia no diagnóstico preciso da asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A iniciativa, denominada Programa Abraçar, tem como expectativa atender os mais de 180 pacientes que já possuem encaminhamento para o exame.

Os exames serão realizados no CEMAC JB – Centro Estadual de medicação de alto custo Juarez Barbosa (rua 16, 97 - St. Central). O mutirão é uma parceria da Boehringer Ingelheim com a Secretaria Municipal de Saúde.

O objetivo do mutirão é auxiliar o Poder Público a reduzir a fila de pessoas já cadastradas no Sistema Único de Saúde elegíveis para a realização da espirometria, auxiliar no diagnóstico de doenças pulmonares obstrutivas, como a DPOC e asma, e na avaliação de eventuais sequelas pulmonares pós-Covid 19.

“Um dos principais propósitos da Boehringer Ingelheim é ir além da disponibilização dos medicamentos, facilitando o acesso das pessoas ao diagnóstico e tratamento precoce e contribuindo com a diminuição da jornada do paciente e com sua qualidade de vida. A expectativa é reduzir as filas de espirometria e atender diferentes municípios por todo Brasil”, explica a Dra. Thais Melo, diretora médica da Boehringer Ingelheim no Brasil.

A espirometria é o teste de função pulmonar. Ela mede a quantidade (volume) e /ou velocidade (fluxo) de ar que pode ser inalada ou expirada. O exame é realizado por um técnico de espirometria habilitado. O exame é realizado com equipamentos conectados a sistemas computadorizados que geram dados gráficos e numéricos para a análise do especialista.

DPOC

A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma condição progressiva e séria que limita o fluxo de ar nos pulmões e afeta a qualidade de vida dos pacientes, por produzir sintomas como tosse crônica, expectoração e falta de ar, que muitas vezes impedem a realização de atividades básicas do dia a dia. Subir escadas, fazer pequenas caminhadas e até se alimentar podem trazer cansaço para os pacientes.

No Brasil, quatro brasileiros morrem por hora, 96 por dia e 40 mil todos os anos em decorrência da DPOC. O tabagismo é o principal fator de risco para a doença, seguido de exposição ocupacional e ambiental envolvendo vapores químicos, poeira e outras partículas que provocam inflamação pulmonar.

O diagnóstico precoce e o tratamento adequado diminuem as taxas de exacerbação (crises respiratórias nas quais a falta de ar piora subitamente). “É preciso evitar a progressão da doença por meio da detecção precoce para reduzir os números de internações hospitalares e a mortalidade pela doença, especialmente de pacientes entre 50 e 70 anos de idade”, explica Adriana Castro de Carvalho, médica pneumologista.

O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são as chaves para diminuir as taxas de exacerbação (crises de piora). “Agora, podemos personalizar o tratamento, oferecendo pela primeira vez aos pacientes em estágios mais avançados o broncodilatador de inalação em nuvem, que beneficia aqueles que não conseguem atingir um fluxo inalatório mínimo para inalar outros medicamentos”, afirma Adriana e reforça: “Já existem tratamentos disponíveis no SUS para a DPOC, mas é de suma importância que o paciente busque o diagnóstico com o médico o mais rápido possível para conter a doença e melhorar sua qualidade de vidas”.

Programa Abraçar

O Programa Abraçar é uma plataforma de serviços com ações estruturadas que favorecem o aumento do diagnóstico e tratamento da DPOC, proporcionando redução no tempo da jornada do paciente e dos custos de hospitalizações para municípios e estados. O programa já passou por 17 cidades e realizou aproximadamente 9 mil espirometrias em 2021, 70 mil em 2022 e tem a expectativa de fechar 2023 com 90 mil exames por todo país.

A campanha do AbraçAR acontece desde 2012 e funciona gratuitamente para a população, em parceria com secretarias municipais, estaduais e instituições de saúde. O objetivo do programa é auxiliar os municípios a diminuir a fila de espera de pacientes que precisam realizar as espirometrias e tornar a jornada do paciente mais curta e facilitando o diagnóstico médico.