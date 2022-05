Goiânia recebe festival com brincadeiras de rua e ações de inclusão neste sábado (7)

No sábado (7), a Vila Redenção, em Goiânia, será palco de um festival que resgata brincadeiras de rua, como corrida com carrinhos de rolimã, queimada e confecção de pipas. O evento é pensado para crianças a partir de um ano de idade e adaptado para pessoas com deficiência. E não pensem que os adultos estão de fora, segundo a organização, as atividades serão liberadas para todas as faixas etárias.

A programação está prevista para começar às 9h. Até 11h30 a participação espontânea nos postos de brincadeiras é liberada. De 11h30 ao meio dia, haverá gincana entre famílias e bingo. Em seguida, serão realizados sorteios de carrinho de rolimã e bicicleta.

Embora seja a quarta edição do festival, esta é a primeira vez que ele será organizado pela administração municipal e está previsto no Calendário Oficial de Eventos Comemorativos de Goiânia. O evento marcará também o aniversário do bairro.

Serviço:

Assunto: Festival de Jogos e Brincadeiras Tradicionais

Quando: Sábado (07/05)

Horário: a partir das 9h

Onde: Campo do Muranga, Rua R8, Quadra 49, Vila Redenção