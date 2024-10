Goiânia recebe o 1º Festival de Circo Fora do Eixo

A partir desra quarta-feira (30) até 2 de novembro (sábado), a Catavento Companhia Circense leva para os palcos do Teatro Goiânia, no Centro da capital, a consolidação de um ano de trabalho. Espetáculos, números, rodas de conversa e a formatura da 4ª turma do Núcleo de Formação Ampliada para o Artista de Circo integram a programação do 1º Festival de Circo Fora do Eixo.

A abertura do festival, será nesta quarta-feira (30), às 19h30, seguida da apresentação de "Hi.a.to". As apresentações desse espetáculo têm financiamento da Funarte e o NUFAAC tem financiamento da Lei Goyazes. Os ingressos devem ser retirados previamente na plataforma Sympla.

Programação

Na quinta-feira, (31), o Núcleo de Formação Ampliada em Arte Circense estreia o espetáculo "O Que Você Vê?". A sessão conta com audiodescrição. Às 14h30 será apresentado "Hi.a.to" mais uma vez. Às 19h30, Michael Moreno apresenta o número "Buscando o equilíbrio". Às 20 horas, cada aluno do NUFAAC apresenta seu número circense.

Na sexta-feira (1/11), será realizada uma roda de conversa às 14h30 sobre “Formação Circense no Brasil: a experiência NUFAAC”. Às 19h30, Cafu e Michael apresentam "Boas vindas”. Às 20 horas, o NUFAAC reapresenta "O Que Você Vê?"

No sábado (2/11), a Cia Catavento apresenta às 14:30, mais uma vez, Hi.a.to. Às 19 horas, os artistas do NUFAAC apresentam, mais uma vez, seus números circenses do NUFAAC. Encerrando o Festival, haverá às 20h30 a cerimônia de formatura da 4ª turma do NUFAAC.

Serviço: 1º Festival de Circo Fora do Eixo

Datas: 30 de outubro a 2 de novembro

Local: Teatro Goiânia

Entrada franca: retirar ingressos pela plataforma Sympla

Programação completa: @ciacatavento